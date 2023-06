Mare Fuori, nel musical c’è anche Giulia De Lellis? Cosa è emerso

In queste ore sta facendo il giro del web una notizia davvero interessante che riguarda Mare Fuori e Giulia De Lellis. Cosa hanno in comune la tanto amata serie tv della Rai e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

Ebbene, stando a quanto emerso dal magazine Chi, pare che la giovane possa essere tra i provinati per il musical ispirato all’omonima serie tv. Sarà davvero così? Vediamo che cosa è emerso.

Giulia De Lellis reciterà davvero nel musical Mare Fuori? Le supposizioni

Dato il grande successo della serie tv Mare Fuori, Alessandro Siani ha avuto la brillante idea di trasformare la fiction in un musical. A tal riguardo, lui e il suo staff stanno reclutando persone in grado di interpretare i personaggi di Mare Fuori e portarli a teatro. Si tratta di un’idea che sta generando molta curiosità e interesse nei tantissimi fan della serie televisiva.

Ad ogni modo, a rendere la notizia ancora più interessante in queste ore è il fatto che, molto probabilmente, nel musical ci sarà anche un’ex volto di Uomini e Donne molto amato. La persona di cui stiamo parlando è Giulia De Lellis, la quale potrebbe prendere parte a questo spettacolo teatrale a cui si sta lavorando in questo periodo. Il sospetto è nato nel momento in cui la giovane è stata avvistata proprio nel luogo in cui si stanno effettuando i provini.

I presunti motivi per cui Giulia era nel luogo dei casting

Stando a quanto si apprende dal magazine diretto da Alfonso Signorini, dunque, sembra proprio che Giulia De Lellis possa avere un ruolo all’interno del musical di Mare Fuori. Almeno per il momento, però, non è arrivata nessuna conferma da parte dello staff o della stessa influencer. Giulia, infatti, potrebbe essersi trovata in quel luogo anche per un caso fortuito, o magari per accompagnare una persona di sua conoscenza a fare i provini in questione.

Al di là di come stiano realmente le cose, i fan non possono fare a meno di sperare che questa indiscrezione possa presto essere confermata e trasformarsi in realtà. La De Lellis ne ha fatta di strada da quando è uscita da Uomini e Donne. La giovane è stata anche conduttrice di un programma tv, sponsor di tantissimi brand, modella e molto altro. Il ruolo di attrice, però, non le era mai stato assegnato, per tale ragione, non resta che attendere per vedere se avrà anche questa opportunità.