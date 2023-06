Roberta Di Padua nella bufera dopo alcune frasi su Temptation Island: la replica di lei

Durante la puntata di lunedì scorso di Temptation Island Roberta Di Padua ha fatto dei commenti su un fidanzato, in particolar modo Manuel. La dama di Uomini e Donne è rimasta molto colpita da lui, al punto da fare un commento positivo sul suo conto.

Il fatto che la donna si sia “approcciata” in qualche modo ad un ragazzo fidanzato, però, ha sollevato un grosso polverone sui social. Proprio per tale ragione, in queste ore la protagonista ha deciso di intervenire con un chiarimento.

Le accuse contro Roberta Di Padua per gli apprezzamenti su Manuel di Temptation Island

Roberta Di Padua p finita al centro di un polverone mediatico per alcuni apprezzamenti fatti su Manuel d Temptation Island. La donna è rimasta abbagliata dal fascino del ragazzo e gli ha detto di essere davvero tanta roba. In men che non si dica, però, sul web è scoppiato il caos. Tantissime persone si sono scagliate contro la protagonista accusandola di essere sempre attratta da ragazzi che, in realtà, sono impegnati.

Ricordiamo che la donna è finita nel caos durante la scorsa edizione di Uomini e Donne per essere uscita con Davide Donadei, subito dopo la crisi con Chiara Rabbi. O, ancora, basti pensare alle continue querelle con Ida Platano per il flirt con Riccardo Guarnieri. Infine, anche gli apprezzamenti ad Andrea, ex corteggiatore di Nicole Santinelli. Insomma, queste azioni hanno spinto Roberta ad attirare a sé tantissime critiche.

Roberta replica e fa una doverosa precisazione

Ebbene, proprio per mettere a tacere ogni pettegolezzo, Roberta Di Padua ha deciso di spendere qualche parole sui suoi apprezzamenti al protagonista di Temptation Island. La ragazza ha ammesso che questo è un periodo molto brutto per lei. Sta vivendo una fase di vita turbolenta, per cui attraversa alti e tantissimi bassi. Lunedì scorso, però, si è concessa una serata di svago in compagnia delle sue amiche ed hanno guardato il reality show delle tentazioni.

In un momento di goliardia, dunque, ha fatto un semplice apprezzamento su di un ragazzo, ma nulla di più. Secondo Roberta, infatti, tante donne hanno pensato quello che ha pensato lei, semplicemente le altre non hanno il coraggio di dirlo e di esporsi come fa lei. Ad ogni modo, con questo intervento, la protagonista spera di aver messo a tacere tutte le accuse che le stanno piovendo addosso.