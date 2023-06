Amatissima ex coppia del torno over e Temptation Island Vip convola a nozze: la romantica proposta di Sossio è davvero spiazzante

E mentre tante coppie di Uomini e donne, sia appartenenti al trono classico che over si stanno lasciando, c’è addirittura chi pensa di convolare a nozze. Ad annunciare il lieto evento gli stessi interessati poche ore fa attraverso un posto su Ig.

Stiamo parlando di una dama e di un cavaliere che si sono conosciuti a Uomini e donne e hanno anche partecipato a Temptation Island Vip, qualche anno fa. Avete capito chi sono?

Sossio e Ursula a nozze: la proposta di lui spiazza

Stiamo parlando di Sossio Aruta e di Ursula Bennardo. L’ex calciatore ha sorpreso la sua amata con una proposta spiazzante, da lasciare tutti senza fiato. Il bel napoletano, infatti, ha versato dello spumante nel bicchiere della compagna e arrivata alla fine, la donna si è accorta di aver toccato con la bocca qualcosa….

E cosa è spuntato fuori? Un bel anello con tanto di proposta di matrimonio. Un momento magico, tanto che anche la Bennardo si è commossa abbracciando la sua dolce metà. Sossio, inoltre, ha detto di essere pronto al grande passo e che questa volta, spera non nascano problemi. I due sarebbero già dovuti sposarsi ma a causa del Covid 19 hanno dovuto rimandare tutto.

L’ex coppia di Uomini e donne ha ritrovato la serenità

Non è stato semplice il percorso di Sossio ed Ursula a Ued. Entrambi hanno spesso litigato, per incomprensioni caratteriali ma anche per via dei comportamenti infantili di lui. Come in molti ricorderanno Aruta è già separato con due bambini, e lo stesso anche la Bennardo.

Entrambi però hanno deciso di mettere al mondo un figlio, e da quasi tre anni a riempire la loro vita c’è la piccola Bianca. Ora, però non ci resta altro che attendere il giorno delle nozze e la fatidica data… Sicuramente a settembre daranno l’annuncio dove tutto è iniziato