Temptation Island, segnalazione su Isabella: testimone che ha fatto i provini svela scoop

Tra le coppie più discusse di Temptation Island c’è sicuramente, quella formata da Isabella e Manuel. Proprio sulla ragazza, in queste ore sono arrivate delle segnalazioni piuttosto interessanti che stanno generando molto sgomento.

Nello specifico, infatti, a parlare è stata una ragazza che ha dichiarato di aver fatto i provini insieme a lei. La donna in questione ha detto delle cose davvero compromettenti. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Testimone svela retroscena su Isabella: cosa avrebbe fatto ai provini di Temptation Island

Isabella e Manuel potrebbero presto lasciare Temptation Island. La scorsa puntata, infatti, si è conclusa con la richiesta di falò di confronto da parte della ragazza. Ad ogni modo, da quel momento in poi, sul web stanno trapelando tantissime indiscrezioni che riguardano questa coppia. In particolar modo, infatti, una persona che ha dichiarato di aver effettuato i provini insieme ad Isabella ha svelato dei retroscena inediti.

La ragazza in questione a Fanpage ha svelato che a marzo ha partecipato ai casting insieme al suo fidanzato. Le donne e gli uomini sono stati separati, pertanto, lei si trovava con Isabella, mentre il suo fidanzato con Manuel. Mentre gli autori stavano provvedendo ad effettuare le foto e a far compilare tutti i dati ai partecipanti, Isabella pare non facesse altro che fare i complimenti a tutti i ragazzi che le capitavano a tiro.

La bugia che Isabella avrebbe fatto dire a Manuel

Inoltre, Manuel avrebbe dichiarato di non aver compilato nessun documento di partecipazione per Temptation Island, ma a fare tutto sarebbe stata Isabella. La versione ufficiale che è trapelata, però, è quella secondo cui sarebbe stato lui a voler prendere parte al reality show incentrato sulle tentazioni. Pare, infatti, che Isabella avesse mandato la domanda a nome del suo fidanzato, senza che lui sapesse nulla.

Nel momento in cui lui è stato contattato dalla redazione, avrebbe risposto loro di non poter parlare in quanto a lavoro. Successivamente, poi, si sarebbe confrontato con la fidanzata ed entrambi avrebbero deciso il da farsi. Questa testimone ha dichiarato che Isabella sarebbe solamente alla ricerca di visibilità. Manuel, pur di accontentarla, avrebbe accettato di partecipare al programma fingendo fosse stata una sua iniziativa. Saranno andate davvero in questo modo le cose? Non è dato saperlo al momento, ma non resta che attendere la prossima puntata del programma per capire cosa avranno deciso di fare i due.