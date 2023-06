Maria De Filippi, fisico da urlo a 61 anni: bikini floreale e addominali scolpiti. Le foto Esclusive

La conduttrice televisiva si gode il suo meritato relax dopo le registrazioni di Temptation Island

Tutto il pubblico di Canale 5 è abituata vedere Maria De Filippi vestita e sempre coperta nelle sue trasmissioni. La vedova di Maurizio Costanzo, quest’anno si sta godendo le vacanza da sola per la prima volta, dopo aver trascorso più di trent’anni accanto al giornalista.

A pubblicare immagini inedite di lei è il settimanle Diva e Donna che nel numero in edicola questa settimana mostra foto esclusive di Maria al mare. La De Filippi come si può vedere dall’immagine mostra un fisico asciutto e atletico e questo è ben visibile anche quando addosso degli abiti. Quello che in molti non si aspettavano, però, è che nascondesse la 61enne avesse fisico mozzafiato.

Maria De Filippi in perfetta forma fisica nel suo bikini floreale

Nell’ultimo numero di Diva e Donna, il magazine di gossip, sono state caricate delle foto dove Maria De Filippi è in bikini. In pratica la conduttrice pavese sfoggia un corpo di una ventenne, ovvero tonico e molto asciutto.

Negli scatti in questione la moglie di Maurizio Costanzo appare ancora in Sardegna,dove tra una ripresa e l’altra di Temptation Island si gode una passeggiata in mezzo alla natura. In molti non sanno che Maria oltre ad essere un’ottima professionista in televisione, è anche una brava sportiva, e questo è proprio il segreto per cui tiene un fisico perfetto.

Maria e il segreto della sua perfetta forma fisica

Stando al racconto di Maria De Filippi, sembrerebbe che lei abbia una forma fisica perfetta, non solo per lo sport, in particolare il tennis, ma anche per un’alimentazione corretta.

Queen Mary mangia solo carni bianche, pesce e verdura. Sono questi i segreti del fisico mozzafiato che a 61 anni sfoggia un corpo ancora tonico.