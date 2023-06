Sfogo di Matteo Diamante su Nikita Pelizon, tutto finito tra loro: ecco cosa è successo (FOTO)

In queste ore, Matteo Diamante ha dato luogo ad uno sfogo sui social su Nikita Pelizon. I due, una volta conclusa l’esperienza al GF Vip, si sono molto avvicinati, al punto da generare una sorta di ritorno di fiamma.

Adesso, però, il loro rapporto è giunto al capolinea, al punto che il ragazzo si p lasciato andare ad uno sfogo molto forte e lungo. Il giovane, però, non si è scagliato contro Nikita, anzi, ha svelato che tra loro continuerà ad esserci tanta stima e rispetto. Vediamo cosa ha detto.

Lo sfogo di Matteo Diamante su Nikita

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante è giunto definitivamente al capolinea. A raccontare tutto è stato il ragazzo, il quale ha esordito dicendo di tenere ancora tanto alla vincitrice del GF Vip. I due resteranno legati per sempre, in quanto tra loro c’è tantissima complicità, attrazione fisica e sintonia. Purtroppo, però, ad un certo punto, entrambi si sono resi conto che le cose non potessero continuare ad andare avanti in questo modo.

Soprattutto Matteo ha ammesso di aver scoperto dei lati di Nikita che non apprezzava e che non lo facevano stare bene. Per tale ragione, dopo tante riflessioni, è giunto alla conclusione secondo la quale la storia dovesse giungere al termine. I due, dunque, non avranno più il rapporto che avevano un tempo, anche se continueranno a volersi bene. Matteo, inoltre, ci ha anche tenuto a fare una richiesta ai suoi fan.

La Pelizon spiazza con il suo comportamento

Nel corso del suo sfogo in cui ha parlato della rottura con Nikita Pelizon, Matteo Diamante ha chiesto cortesemente a tutti i suoi fan di non taggarlo più in contenuti di coppia con la ragazza. I due, adesso, hanno preso due strade separate, per tale ragione non è più il caso di continuare a vedersi, sentirsi e interagire come un tempo. Lo sfogo di Matteo, dunque, è essenzialmente incentrato sulla necessità di fare un po’ di chiarezza con le persone che seguono sia lui sia Nikita.

A fronte di messaggi così espliciti ed eloquenti, però, spiazza il totale silenzio di Nikita. La ragazza, infatti, è molto concentrata nei suoi impegni professionali in questo periodo, al punto da non dare minimamente peso e adito alle dichiarazioni del suo ex. Lo farà in seguito? Vedremo.