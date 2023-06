Un posto al sole anticipazioni lunedì 3 luglio 2023: Clara finisce nei guai per colpa di Eduardo

Ancora un nuovo appuntamento con la soap opera italiana Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata del 3 luglio ci fanno sapere che grandi novità ci attendono anche questa settimana per quanto riguarda Roberto e Marina.

I coniugi Ferri si troveranno ad affrontare un grande problema e verranno immischiati in una situazione che gli riguarda affatto. Anche Clara non sta vivendo un buon momento a causa di Alberto, che le da pressione. Infine, Lara le sta provando tutte per tenere a bada Ida… Ma vediamo insieme i dettagli

Un posto al sole 3 luglio 2023: Roberto e Marina distanti

Anche lunedì 3 luglio 2023 ci attende una lunga puntata con Un posto la sole. Nel corso del’episodio vedremo Roberto e Marina sempre più distanti a livello sentimentale. La coppia non riesce più a trovare un punto di incontro e Lara ovviamente ne approfitterà di questa situazione.

La Martinelli infatti proverà a tenere a bada Ida ma non saprà che quest’ultima sta escogitando un piano contro di lei per distruggerla definitamente. Il tutto per riavere con se per sempre il suo Tommaso. Cosa succederà?

Un posto al sole, Alberto pressa Clara, Eduardo la Curcio e Rosa nei guai

Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto continuerà a non rassegnarsi nell’aver perso Clara e continuerà a fare pressioni su di lei. Soprattutto adesso che ha visto la ex corteggiata da un altro uomo. Nello stesso tempo la Curcio sta riflettendo su cosa è meglio per lei e per il piccolo Federico e non sa davvero da dove iniziare.

Intanto, un’operazione di polizia rischia di mettere nei guai Eduardo, la Curcio, e Rosa. Nel frattempo, Mariella, fomentata da Guido, inizia a sospettare che Bufalotto sia in realtà suo nipote Castrese, e comincia ad indagare. Per tutti gli altri dettagli non ci resta altro che attendere l’episodio di lunedì 3 luglio…