Edoardo Donnamaria lancia una stoccata contro Antonella Fiordelisi? Bufera tra i fan

Come tutti i fan dei Donnalisi sapranno, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati. I due ragazzi hanno annunciato la separazione mediante i social e in men che non si dica è scoppiato il caos.

I loro numerosi fan sono apparsi dispiaciutissimi da questo annuncio, ma non è finita qui. In queste ore, Edoardo ha pubblicato delle Instagram Stories che molti hanno interpretato come una velata stoccata contro la sua ex. Sarà davvero così? Ecco cosa è successo.

Le possibili stoccate di Edoardo Donnamaria contro Antonella

Questa mattina Edoardo Donnamaria ha pubblicato delle Instagram Stories che molti hanno interpretato come delle vere e proprie stoccate contro Antonella Fiordelisi. Nello specifico, il giovane si è inquadrato mentre era in un’auto intento a raggiungere una stazione per prendere un treno. Ad un certo punto, poi, ha sbraitato con la persona che era seduta di fianco a lui dicendo di aver perso il treno.

Dopo poco, poi, una volta scoperto l’orario, si è tranquillizzato ed ha ammesso che, in realtà, avesse davanti ancora del tempo per salire a bordo del treno. Questo siparietto è stato ripetuto diverse volte, quindi è apparso palese a tutti che il ragazzo stesse facendo dell’ironia. Ma verso chi sarà stata rivolta questa ironia? Molti fan hanno cominciato a sospettare che Edoardo ce l’avesse con Antonella.

La reazione della Fiordelisi

In particolar modo, alcuni utenti hanno iniziato a contattare Amedeo Venza segnalando questa situazione. Nei commenti in questione, tante persone hanno ritenuto che Edoardo Donnamaria stesse prendendo in giro Antonella Fiordelisi. Molto probabilmente, dunque, il giovane potrebbe aver ironizzato su passate IG Stories in cui la ragazza dichiarava di aver perso il treno.

Per il momento, però, non vi è nessuna certezza di tutto ciò. Lo stesso Venza ha dichiarato che, forse, si sta esagerando un po’ e si sta finendo per dare ad Edoardo anche colpe che non ha. La sua potrebbe anche essere stata una semplice burla che esula completamente da Antonella e da quello che è accaduto tra loro. In merito alla Fiordelisi, la ragazza, dal canto suo, non è intervenuta sulla faccenda. Probabilmente, o non vuole dare adito alla questione, oppure non si è neanche resa conto dei video di Edoardo considerando che, ormai, non stanno più insieme.