Uomini e Donne, Carola svela se Federico l’ha tradita davvero? Ecco cosa è successo (FOTO)

Carola Carpanelli ha aperto la box delle domande su Instagram in cui ha svelato se Federico l’abbia davvero tradita oppure no. In questi giorni, infatti, hanno cominciato a trapelare delle notizie piuttosto incresciose sull’ex tronista di Uomini e Donne.

Allo scopo di dissipare ogni dubbio, e chiarire la faccenda una volta per tutte, dunque, la ragazza ha deciso di rispondere in maniera netta e sincera a questa spinosa domanda. Vediamo cosa ha detto.

Carola svela se Federico l’ha tradita: come stanno le cose

La storia d’amore tra Carola e Federico è finita, ma lui l’ha davvero tradita? IN molti hanno cominciato a sospettare che dietro la loro separazione ci sia un’altra persona. Ma sarà davvero così? La Carpanelli ha rotto il silenzio sulla faccenda. In particolar modo, la protagonista ha smentito tutti i pettegolezzi che sono circolati in questo periodo su questa faccenda. Nello specifico, infatti, ha detto che Federico non si è reso protagonista di un simile gesto nei suoi riguardi.

I motivi che hanno spinto i due giovani a prendere delle strade separate sono altre. Il primo fra tutti è la divergenza di opinioni e di punti di vista su alcune tematiche importanti. I due, dunque, pare non si siano trovati d’accordo su delle cose di fondamentale importanza e, per tale ragione, avrebbero deciso di darci un taglio capendo di non poter più andare avanti così. (Continua dopo la foto)

Carola Carpanelli fa altre confessioni: dove vive adesso?

Con questa spiegazione, dunque, Carola spera di aver dissipato tutti i dubbi su Federico e sul fatto che potesse averla tradita. Nel botta e risposta con i fan, poi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato anche di altro. Nello specifico, ha parlato del suo percorso universitario ed ha svelato che lunedì prossimo dovrebbe dare l’ultimo esame e poi potrà pensare solamente alla laurea.

In molti, poi, ricorderanno che Carola e Federico erano andati a vivere insieme dopo la fine di Uomini e Donne. Ebbene, adesso chiaramente non vivono più sotto lo stesso tetto, pertanto, dove sarà andata la Carpanelli? A rispondere a questa domanda è stata lei stessa. La giovane ha detto di essere tornata momentaneamente a casa dei suoi genitori. Tuttavia, appena possibile ha intenzione di trovare una nuova sistemazione tutta sua. Per adesso, però, preferisce restare con i suoi.