Alberto Angela dato per morto: ecco la verità su quello che gli è successo

Da anni sul piccolo schermo Alberto Angela è il vero erede di suo padre Piero. Grazie al suo insegnamento possiamo dire che la Rai non potrebbe proprio fare a meno di lui e dei suoi programmi.

In una recente intervista ha parlato del suo futuro ma ha anche parlato di una fake news che in passato lo ha sconvolto. E’ stato dato per morto addirittura sui giornali, ma la verità ovviamente era totalmente diversa.

Alberto Angela dato per morto: cosa è successo veramente al conduttore

Una delle fake new più assurde e inquietanti che hanno visto Alberto Angela protagonista è quella del suo rapimento in Niger. Infatti, il conduttore dichiara che proprio questo spesso viene fuori come se fosse accaduto oggi, mentre il tutto risale nel lontano 2002. Angela con la troupe fu bloccato realmente per 15 ore da criminali armati ma fortunatamente tutto si risolse per la meglio.

Altra notizia falsa che spesso viene portata alla luce è quando nel 2015, in Argentina, è stato dato per morto. Mentre si trovava in alberto il regista andò a bussarlo chiedendogli se fosse tutto ok. “Qui c’è scritto…. E smentisce anche di saper parlare il curdo e lo swahili. “Non è vero. Queste sono fake news. Di swahili sapevo quattro parole quando facevo gli scavi in Africa. Di curdo neanche quelle”.

Non è una falsità invece che lui e soprattutto suo padre siano stati molto copiati in tv: “Ma va bene così. Ognuno fa quello che vuole. L’importante è non usare mai la scienza per fare spettacolo, ma lo spettacolo per spiegare la scienza. Poi, come sempre, decide la gente”.

Alberto Angela lancia una stoccata alla Rai

In una recente intervista, Alberto Angela ha parlato del suo futuro in Rai e di quello che potrebbe accadere nei prossimi anni. Il divulgatore fa sapere che ormai è nell’azienda da circa 30 anni ma non è detto che da un giorno all’altro potrebbe passare altrove.

Infatti, precisa che non ha un contratto di sangue con nessuno e quindi tutto potrebbe succedere. Inoltre, per quanto riguarda i guadagni, Angela precisa di non avere gli stessi ricavi di Amadeus e non ha gli sponsor. E proprio per questo motivo, sa che se lavorasse per un privato guadagnerebbe molto di più