Maria De Filippi, gravissima truffa a suo nome: scatta la denuncia

Ancora una volta Maria De Filippi si è trovata protagonista di un fatto gravissimo a sua insaputa. La conduttrice televisiva è stata ingannata da una truffa online che ha sfruttato il suo volto.

Una pubblicità ingannevole in queste ore sta circolando sui social media, promettendo guadagni facili. Il tutto ha attirato l’attenzione di molti utenti, ma Raffaella Mennoia, autrice di programmi televisivi e braccio destro della De Filippi, ha voluto smentire categoricamente queste affermazioni ingannevoli.

Maria De Filippi truffata: scatta la denuncia sui social

Su Instagram, Mennoia ha avvertito i fan di fare attenzione e ha confermato che si tratta di una truffa. Raffaella ha invitato gli utenti a fare attenzione e precisando che Maria fino ad oggi non ha mai preso parte a queste cose. Quindi, qualsiasi tipo di sponsorizzazione a prodotti, creme o guadagni non è assolutamente vero. In questo modo il braccio destro della conduttrice ha anche denunciato la pubblicità, facendo partire una vertenza legale. Ma di cosa tratta adesso questo sponsor?

La pubblicità truffaldina che circola ora online sfrutta il nome e l’immagine di Maria De Filippi per promuovere un presunto programma di trading automatico che promette guadagni eccezionali. Quindi anche noi di Kontrokultura vi invitiamo a non procedere in nessun modo se vi chiedono pass o credenziali delle vostre carte di credito.

L’autrice della De Filippi mette in guardia i fan di Maria

Raffaella Mennoia come detto in precedenza ha voluto mettere in guardia i fan, sottolineando che si tratta di una truffa e invitando tutti a fare attenzione. L’autrice di numerosi programmi televisivi ha utilizzato i suoi canali social per diffondere il messaggio, confermando che Maria De Filippi non è coinvolta in alcuna operazione di questo tipo.

Nonostante le false promesse di guadagni facili in queste pubblicità, Maria nel frattempo si concentra sui suoi progetti televisivi di successo. Dopo il lancio di Temptation Island con ascolti record, la conduttrice ha deciso di prendersi una breve pausa, regalandosi qualche giorni di relax nella sua villa in Toscana.