Terra Amara, anticipazioni luglio 2023: Mujgan continua a spargere sangue, ma adesso ha le ore contate

Cosa ci attende nelle prossime puntate di Terra Amara? Questa è la domanda che in tanti si pongono in questi giorni visti i colpi di scena a cui stiamo assistendo. Le anticipazioni ci fanno sapere che al centro della trama troveremo ancora Mujgan e Zulehja.

Las dottoressa infatti verrà arrestata per tentato omicidio nei confronti della rivale. Ma andiamo a vedere insieme tutte le anticipazioni del mese di luglio 2023.

Anticipazioni Terra Amara luglio: Mujgan prova ad uccidere Zuleja

L’appuntamento con la serie prosegue con tanti colpi di scena e al centro dei riflettori torna Mujgan. Dopo aver sparato a Zuleyha, la dottoressa penserà di averla fatta franca, anche grazie alla complicità di Behice ma non sarà così.

Infatti, Demir scoprirà tutta la verità e quando sarà nominata nuovo direttore dell’ospedale, Mujgan verrà arrestata per tentato omicidio nei confronti dell’Altun. La donna ammetterà le sue colpe a Fekeli, e spiegherà di aver agito in questo modo per gelosia.

Le anticipazioni di Terra Amara relative al mese di luglio ci fanno sapere che , Hunkar nel frattempo scopre che Zuleyha è in ospedale. Informando, Yilmaz e Demir i due corrono in ospedale e li discutono ferocemente sulle condizioni della giovane. Fortunatamente la moglie dello Yaman si risveglia e ricorda perfettamente cosa le è accaduto. Tra lei e Mujgan a questo punto cresce la tensione. Nel frattempo, Demir si riavvicina a Zuleyha, pentito di tutto il male che le ha inferto, e le fa riabbracciare Adnan e Leyla. A questo punto l’imprenditore prova a farsi perdonare.

Il colpo di scena, arriva quando Akkaya chiede allo Yaman di non denunciare la moglie, e in cambio gli promette di non comprare le quote di sua madre. Demir crede alle parole del rivale e così stringono un patto. Purtroppo, però per Mujgan le cose si metteranno lo stesso male, perchè proprio nel momento in cui verrà nominata nuovo direttore dell’ospedale arriverà la Polizia ad arrestarla