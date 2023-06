Un posto al sole anticipazioni: Lara pagherà molto care le sue menzogne, ecco che fine farà

Una delle domande più comuni che si stanno ponendo gli appassionati di Un posto al sole è quale sarà la sorte di Lara. La Martinelli ormai ha costruito un castello di bugie ma sembra che piano piano i suoi piani stanno crollando.

Non solo, il ritorno di Marina, ma anche quello di Ida potrebbe mettere tutto a rischio. Inoltre, le anticipazioni ci fanno sapere hce a breve a Napoli tornerà anche la ginecologa che ha seguito la sua gravidanza e sa perfettamente cosa è successo al bambino che aspettava. Quindi, quanto manca ancora prima che tutta la verità venga fuori?

Anticipazioni Un posto al sole: quale sarà la sorte di Lara Martinelli?

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole potremmo assistere ad un vero e proprio colpo di scena che porrebbe, finalmente, fine al perfido piano di Lara Martinelli. Come detto in precedenza le persone che potrebbero smascherarla sono tre e a questo punto per lei sarebbe la fine.

La dark lady per pagare per i crimini commessi, le cose potrebbero non mettersi affatto bene. Per evitare la galera, però, proprio Lara potrebbe decidere di giocarsi la carta dell’infermità mentale: si fingerà pazza? Beh, questa è un ipotesi molto probabile.

Anticipazioni: Lara ha già in mente un piano B per Ida

Il piano di Lara Martinelli, che sta utilizzando il piccolo Tommy per accaparrarsi Roberto a discapito di Marina ha rovinato moltissime vite a cominciare da quella di Ida, la vera madre del bambino. Infatti, proprio recentemente è tornata in scena con tutta l’intenzione di riprendersi il figlio generando, nella Martinelli, l’istinto di ucciderla.

Per Lara sarà un grande problema da affrontare il prima possibile dato che la donna l’ha già minacciata di denunciarla alla polizia. L’ennesimo piano di manipolazione, però, sarà dietro l’angolo e vedrà la Martinelli assumerla come baby sitter. In questo modo sarà convinta di tenerla tranquilla per un po’ e potrà, inoltre, tenerne sotto controllo i movimenti.