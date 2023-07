Grande Fratello Vip 8, Loredana Lecciso sorprende: questa volta è confermato

Mancano due mesi o poco più per l’inizio di una nuova stagione del Grande Fratello Vip 8. Eppure, la macchina timonata da Alfonso Signorini è già ala lavoro. In questi giorni sono spuntati fuori già i primi nomi dei possibili concorrenti e anche quest’anno è venuto fuori il nome della Lecciso e di sua figlia Jasmine.

La compagna di Albano Carrisi è staa contatta per l’ennesima volta dalla redazione e quest’ultima confidandosi con il magazine Vero, ha spiegato realmente quali sono le sue reali intenzioni.

Loredana Lecciso chiamata ancora per Il GF Vip 8

Loredana Lecciso ha riferito al magazine di essere stata contattata ancora una volta da Alfonso Signorini per prendere parte al GF Vip 8. La show girl ha spiegato che quest’anno non sarà una partecipante e il motivo riguarda una sua cosa personale. Nello specifico ha ammesso che non partecipa al reality per un limite estetico”.

Forse teme di mostrarsi in diretta senza trucco e parrucco? Se così fosse non sarebbe l’unica. Infatti questa è una delle principale paure che influencer e donne della tv si trovano a dover affrontare nel momento in cui di devono decidere se prendere parte o no al programma. Perché un conto è andare davanti alle telecamere sistemate di tutto punto oppure fotografarsi con tanto di filtri e ritocchini sui social, un altro è quello di finire in uno show che ti riprende 24 ore su 24 dove è impossibile essere sempre ‘impeccabili’.

Data e possibili concorrenti di questa edizione del GF Vip 8

Come ormai è noto a tutti questa edizione del GF Vip 8 sarà molto diversa dalle altre. Dopo le imposizioni di di Alfonso Signorini si passati ad cast misto. Infatti, vedremo sia personaggi noti della tv che non.

Chi si metterà in gioco quindi? Sembra che al momento siano stati confermati alcuni nomi, come quello della madre di Giulia Salemi, Fariba ma anche la giornalista Chirico Annalisa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi Gianluca Benincasa e tanti altri ancora. Ovviamente però tali nomi ancora non sono stati confermati