La vita in diretta chiude i battenti: dubbi sul futuro di Alberto Matano

E’ terminato un altro anno televisivo per Alberto Matano e la sua Vita in diretta. Un altro anno di successo e di grande soddisfazione per il giornalista Rai. Il giorno prima ha fatto lo stesso anche Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. L’unica differenza è che la collega non tornerà in onda..

Matano ha salutato il pubblico dando appuntamento a settembre: “Non so cosa avverrà dopo la prossima La vita in diretta, ma spero di poter incontrare altri colleghi così”, le parole con il suo team alle spalle.

Alberto Matano incerto sul suo futuro a La vita in diretta

Il noto giornalista ha dato appuntamento ai telespettatori il prossimo settembre. Nello stesso tempo, ha fatto sapere l’anno prossimo tutto potrebbe accadere. Alberto ha fatto sapere, anche se proprio dovesse lasciare La Vita in diretta spera tanto di incontrare in futuro persone come i collaboratori che ha adesso.

Infine, prima di chiudere questa edizione ha anche voluto fare una precisazione. “Se ad oggi La vita in diretta è diventato il programma più visto del daytime è grazie al lavoro incredibile di ognuno di loro che abbraccio e ringrazio.”

La vita in diretta torna l’11 settembre 2023

Alberto Matano dopo aver ringraziato i presenti e i telespettatori per questa stagione super soddisfacente a dato già appuntamento alla prossima stagione. Ma non è tutto, al pubblico ha pure annunciato la data di messa in onda di settembre, l’11.

Come detto in precedenza, saluti diversi sono stati quelli di Serena Bortone che nello stesso pomeriggio si è congedata da Oggi è un altro giorno: il suo programma, stando alle indiscrezioni sui nuovi assetti Rai, non tornerà in onda nella prossima stagione e molto probabilmente anche la giornalista passerà su un’altra rete.