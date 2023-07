Amadeus contro Morgan e Sgarbi? Il post piccato che solleva il caos: “Gli idioti…”

In queste ore è in atto un botta e risposta alquanto piccato tra Amadeus, Morgan e Vittorio Sgarbi. Tutto pare abbia avuto inizio nel momento in cui gli ultimi due hanno criticato l’operato del presentatore in merito al Festival di Sanremo.

Le loro dichiarazioni pare non siano state molto gradite da Amadeus, che prontamente avrebbe replicato mediante i social con un commento che sta facendo molto discutere. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ka stoccata di Amadeus contro Sgarbi e Morgan

Amadeus ha pubblicato un post al veleno contr Morgan e Sgarbi? Pare proprio di sì. Il presentatore, infatti, ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha detto che anche un idiota, quando è in silenzio, può sembrare una persona intelligente. A suo avviso, però, il problema reale sta nel fatto che, di solito, gli idioti hanno sempre un’irrefrenabile voglia di parlare e dire, dunque, cose poco intelligenti.

Questo intervento è apparso a molti come una velenosa frecciatina contro Morgan e Vittorio Sgarbi. Il motivo per cui tante persone hanno subito pensato a questo risiede nel fatto che, di recente, i due hanno parlato molto male di Amadeus. Nello specifico, Il cantante e il giornalista hanno insultato il presentatore accusandolo di non capirci nulla di musica. Per tale ragione, non dovrebbe condurre il Festival di Sanremo. (Continua dopo la foto)

Ecco cosa avevano detto i due su Amadeus

Entrando maggiormente nello specifico, Sgarbi ha accusato Amadeus di saper fare il presentatore, ma di non avere assolutamente competenze nello scegliere le canzoni. Per tale ragione, questa decisione non dovrebbe spettare a lui. In quanto direttore artistico, però, l’ultima parola spetta sempre ad Amadeus. Anche Morgan si è trovato d’accordo con la disamina del collega, ed ha aggiunto anche altro.

In particolar modo, infatti, ha ribadito di essere alle prese con il sabotaggio di Amadeus a Sanremo. Presentare il Festival della canzone italiana per cinque anni di fila appare al cantante una cosa fortemente antidemocratica. Questo non solo perché sono troppi anni di fila, ma anche perché, a suo avviso, Amadeus non sarebbe in grado di svolgere correttamente il suo lavoro. Al momento il conduttore non ha replicato ulteriormente alla cosa, e neppure gli altri due. Non resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore.