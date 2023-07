GF Vip 8, spoiler opinionisti, colpaccio di Signorini: arriva una nota e discussa ex gieffina?

Fervono i preparativi per l’organizzazione del GF Vip 8 e in queste ore sono trapelate delle indiscrezioni in merito agli opinionisti. Come tutto il pubblico, ormai, saprà, né Sonia Bruganbelli, né Orietta Berti dovrebbero accompagnare Alfonso Signorini in questa avventura.

La prossima edizione del reality show di Canale 5 si prospetta decisamente differente rispetto al solito, pertanto, vediamo nel dettaglio tutto quello che cambierà, specie per quanto riguarda le accompagnatrici di Signorini.

Nuovi aggiornamenti sugli opinionisti del GF Vip 8: spunta nome bomba

In queste ore sono trapelare delle novità in merito agli opinionisti del GF Vip 8. A generare particolare sgomento è la notizia secondo cui pare che il conduttore stia lavorando fortemente per riuscire ad avere al suo fianco come opinionista una nota e discussa ex concorrente del GF Vip. Già l’anno scorso era stato fatto questo nome, ma poi, la notizia era scemata in quanto lei stessa non sembrava particolarmente predisposta a ricoprire questo incarico.

Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera differente? Stando a quanto emerso da Giuseppe Candela sembrerebbe proprio che il conduttore stia “corteggiando”, ancora una volta, niente po’ po’ di meno che Katia Ricciarelli. La donna, dunque, sarebbe in lizza per diventare opinionista del reality show di Canale 5. Al momento, però, non è arrivata nessuna conferma da parte del conduttore e, neppure della diretta interessata.

Pubblico scontento e le altre novità di questa edizione

A quanto pare, quindi, le trattative per la scelta degli opinionisti del GF Vip 8 sono ancora aperte e tutto potrebbe succedere. Ad ogni modo, la notizia non sembra abbia entusiasmato la maggior parte dei telespettatori. In molti, infatti, hanno commentato in maniera negativa questa scelta verso cui sarebbe orientato il conduttore e, probabilmente, anche i vertici dell’azienda.

La seconda figura che si sta facendo sempre più strada nel ricoprire il ruolo di opinionista è Emanuele Filiberto. Dunque, si tratterebbe di un’accoppiata davvero atipica, che sta generando un bel po’ di sgomento. Si ricorda che l’edizione di quest’anno del reality show si preannuncia essere molto diversa dalle precedenti. Il cast sarà formato da Vip e Nip e, inoltre, anche la durata sarà drasticamente ridotta. Inoltre, poi, ci sarà anche molta meno tolleranza nei riguardi di comportamenti errati e impropri, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno. Non resta che attendere, dunque, per vedere le altre novità che trapeleranno.