Alfonso Signorini gela tutto sul GF Vip 8: smentiti i rumor sulle opinioniste? (FOTO)

Da questa mattina c’è grande fermento sul web in quanto non si sta facendo che parlare del GF Vip 8 e, soprattutto delle possibili future opinioniste. Ebbene, ad entrare a gamba tesa sulla faccenda ci ha pensato Alfonso Signorini.

Il conduttore di questa edizione del reality show, infatti, è intervenuto sui social con un post che sta generando molto sgomento. Secondo molti, in questo modo, il presentatore ha voluto smentire tutti i rumor che stanno circolando in rete da ore. Vediamo cosa ha detto.

L’intervento inaspettato di Alfonso Signorini: voci sul GF Vip 8 smentite?

Sul web sono trapelate delle interessanti notizie in merito alle possibili future opinioniste del reality show di Canale 5. In particolar modo pare che a sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli potessero arrivare Katia Ricciarelli e Paola Barale. Il popolo del web era apparso piuttosto entusiasta soprattutto di questo secondo nome. Per la Barale, infatti, questo incarico potrebbe rappresentare l’occasione per avere un uovo slancio nel mondo della tv, ma sarà davvero così?

Alfonso Signorini ha deciso di entrare a gamba tesa con un commento su Instagram, che molti credono sia riferito proprio al GF Vip 8. Nello specifico, infatti, il conduttore ha pubblicato un’immagine in cui sono ripetute a iosa le parole “Bla bla bla”. In sottofondo, poi, c’è la canzone di Mina intitolata “Parole Parole”. Dulcis in fundo, poi, c’è anche un commento scritto direttamente dal direttore di Chi. Esso recita così. “Quante se ne leggono”. (Continua dopo la foto)

Cosa si cela dietro il gesto di Signorini?

Gli utenti del web hanno subito intuito che le parole di Alfonso Signorini potrebbero essere riferite a tutti i rumor che stanno circolando in rete in merito alle future opinioniste del GF Vip 8. L’intervento del conduttore, dunque, è stato interpretato come una sorta di smentita di tutti i pettegolezzi che si stanno rincorrendo in rete nelle ultime ore. Di solito, infatti, il presentatore non si prende la briga di intervenire in maniera così netta su faccende legate alla sua professione.

Per farlo, dunque, potrebbe voler dire davvero che quello che è trapelato non corrisponda alla verità e sia solamente frutto della fantasia alquanto sviluppata di alcuni giornalisti. D’altro canto, però, la trovata di Signorini potrebbe essere anche una strategia per cercare di depistare tutta la situazione. In questo modo, dunque, non si perderebbe l’effetto sorpresa nei telespettatori nel momento in cui apprenderanno i nomi ufficiali di coloro che accompagneranno Alfonso in questa avventura.