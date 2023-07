Un posto al sole, spoiler e anticipazioni martedì 4 luglio 2023: Roberto e Ida si presentano, Castrese allo scoperto

Una nuova puntata martedì 4 luglio 2023, attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che finalmente finalmente tutti i nodi verranno al pettine i nodi nella questione tra Sasà Cerruti e Castrese . Mariella, infatti, con la sua astuzia riuscirà a confermare i dubbi di Guido: è il nipote l’amante segreto di Cerry.

Assisteremo, inoltre, ad un clamoroso passo indietro di Clara che prenderà un’inaspettata decisione sul suo rapporto con Eduardo. Spazio infine anche per Lara che ovviamente non perderà occasione per agire, approfittando della crisi tra Marina e Roberto. Cosa ha in mente questa volta?

Anticipazioni martedì 4 luglio 2023: Lara presenta Ida a Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Lara continua a guadagnare terreno con Ferri. La Martinelli infatti sta approfittando della grande crisi che sta attraversando Roberto con la moglie e ora vuole provare il tutto per tutto. Nonostante la presenza ingombrante di Ida la donna non teme nessuno.

Nel corso della puntata vedremo inoltre Roberto incontrare Ida, che le verrà presentata, naturalmente, in qualità di nuova baby sitter di Tommaso. Non è ancora chiaro con quale scusa Lara giustificherà a all’uomo il cambio di tata del bambino ma è certo che la donna, con tutti suoi inganni, cercherà di convincerlo.

Anticipazioni 4 luglio: Lara prende una decisione

Le indagini nascoste di Guido riguardo l’identità dell’amante misterioso di Cerruti hanno portato il vigile ad una conclusione: si tratta di Castrese. Peccato, però, che Mariella all’inizio non abbia creduto alle sue parole finendo poi per ricredersi. Messo alla strette dai coniugi del Bue, Castrese non potrà fare altro che ammetterlo: è lui l’amante di Sasà!

Infine, Clara, ripenserà molto a quello che è successo con Eduardo e anche allo scontro avuto con il Palladini. A questo punto la donna prenderà una decisione: non frequenterà più Sabbiese e lo comunicherà ad Alberto. Una notizia che, di certo, non passerà inosservata!