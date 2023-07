Temptation Island, Gabriela e Giuseppe hanno mentito a tutti? Ecco svelato il finale

Tra le coppie che ieri hanno generato maggiore sgomento a Temptation Island c’è anche quella formata da Gabriela e Giuseppe. I due ragazzi hanno fatto parlare molto di sé a causa di alcuni comportamenti assunti da lui.

Il giovane, infatti, si è molto avvicinato ad una tentatrice, arrivando addirittura a rivelare di provare una forte attrazione nei suoi riguardi. Questo ha innervosito parecchio Gabriela. Tuttavia, dal web sta emergendo una verità del tutto differente.

Ecco perché Gabriela e Giuseppe avrebbero mentito: i segnali

Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica su Instagram, infatti, pare proprio che Gabriela e Giuseppe di Temptation Island stiano mentendo. L’esperto di gossip si è soffermato innanzitutto su alcuni comportamenti adoperati dalla fidanzata. Quest’ultima, infatti, pare abbia avuto delle reazioni piuttosto costruite. Dopo aver preso visione di alcuni filmati compromettenti del suo ragazzo non avrebbe fatto altro che dire parolacce senza senso.

Inoltre, i telespettatori più attenti sono riusciti a percepire anche un sorrisetto sul suo volto proprio mentre sembrava nel bel mezzo di una crisi isterica. Questi elementi, dunque, hanno spinto molti a credere che tra loro ci fosse un accordo sin dal primo momento. A confermare questo pettegolezzo, poi, è sopraggiunta anche un’altra notizia che riguarda il finale che pare abbia avuto questa coppia.

Il finale della coppia di Temptation Island

Come i telespettatori di Temptation Island sapranno, il reality show è stato registrato in anticipo, pertanto, adesso è già terminato e le coppie hanno scelto il loro destino. Ebbene, a quanto pare, Rosica sarebbe a conoscenza dell’epilogo di Gabriela e Giuseppe. Il protagonista ha detto che i due, in realtà, non si sono mai lasciati. Non solo sarebbero usciti insieme dal reality show, ma non avrebbero mai discusso veramente.

Secondo questa versione dei fatti, quindi, pare che Gabriela e Giuseppe attualmente siano insieme e felicemente fidanzati. Se questa versione dei fatti dovesse essere confermata, per i due potrebbe mettersi molto male. Vorrebbe dire, infatti, che hanno preso in giro tutti durante la loro avventura a Temptation Island. Per il momento, però, ovviamente non ci sono conferme a riguardo, in quanto il falò di confronto tra loro non è ancora andato in onda. Gabriela, infatti, ieri sembrava in procinto di chiederlo, ma a seguito di una chiacchierata con un tentatore, ha deciso di cambiare idea.