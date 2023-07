Temptation Island, spoiler terza puntata 10 luglio: Alessia cede al suo tentatore?

Cosa accadrà a Temptation Island 2023 secondo le anticipazioni della terza puntata in onda lunedì 10 luglio 2023? Ecco le anticipazioni. Vedremo se Alessia ha accettato il falò di confronto immediato da parte del fidanzato.

Per adesso infatti non sappiamo se la giovane ha scelto di rimanere tra le braccia del tentatore a meditare ancora un po’ e poi vedremo per quale coppia le cose prenderanno una piega totalmente diversa. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Temptation Island 10 luglio: una coppia vivrà una cosa che cambierà tutto

Anche la terza puntata di Temptation Island si prospetta ricca di colpi di scena. L’episodio andrà in onda lunedì 10 luglio 2023, e qui il pubblico di Canale 5 scoprirà cosa è accaduto tra Alessia e Davide. Quest’ultimo ha chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata, in quanto non ha apprezzato alcuni atteggiamenti di lei con il tentatore Davide. Mentre la ragazza è apparsa ancora parecchio indecisa sulla loro relazione, lui si è detto pronto a prendere in mano la situazione per continuare la loro relazione.

Non appena è stata informata da Filippo Bisciglia sulla decisione presa dal fidanzata, Alessia si è buttata nuovamente tra le braccia del tentatore. Il pubblico scoprirà se ha accettato oppure no la richiesta di Davide la prossima settimana. “Una coppia vivrà una cosa che cambierà per sempre il percorso”, questa l’anticipazione data dal conduttore

Riassunto puntata 3 luglio: Manu e Isabella lasciano il programma

E’ arrivato il lieto fine per la prima coppia di Temptation Island. Tra lacrime e dubbi alla fine Manu e Isabella hanno deciso di lasciare il programma e vivere la loro storia lontani dalle telecamere con la consapevolezza di amarsi più di prima.

Intanto, la puntata è andata avanti con le lacrime di Gabriela, che non riesce proprio a digerire il comportamento del fidanzato Giuseppe. Non stanno proseguendo meglio i percorsi delle coppie Perla-Mirko e Francesca-Manuel. Insomma, ne vedremo ancora delle belle