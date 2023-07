Uomini e Donne, due storici volti verso l’addio: le anticipazioni della nuova edizione

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi torna sul piccolo schermo dal 18 settembre al consueto orario. Ma cosa ci attende? Chi saranno i nuovi tronisti? E soprattutto qualcuno dei cavalieri e dame lascerà il parterre?

Secondo alcune indiscrezioni due personaggi molto amati dal pubblico potrebbero non presentarsi. Stiamo parlando di Roberta e Armando… Vediamo perchè

Uomini e donne anticipazioni settembre: due storici verso l’addio

Quella da poco terminata è stata senza dubbio un’edizione molto particolare. Il programma è finito spesso sotto discussione per via delle scelte dei tronisti che non sono piaciuti al pubblico. Stessa situazione per dame e cavalieri. Maria De Filippi nel corso dell’anno ha perso spesso le staffe mandando a casa coloro che l’hanno presa in giro. Basti pensare a Desdemona, ma anche a Biagio di Maro e alcuni dei cavalieri arrivati per Gemma.

Inoltre, la conduttrice si è arrabbiata spesso anche con Armando Incarnato tanto che ad un certo punto il 40enne napoletano ha deciso addirittura di lasciare il programma. Non migliore è stata la sorte di Roberta di Padua che dopo aver preso il due di picche da parte di Alessandro Vicinanza non è riuscita a portare a termine nessuna frequentazione. Infine, peggiore ancora la sorte di Riccardo, che per tutta la stagione non ha fatto altro che sentirsi di dire di essere “egoista e falso”.

Roberta e Armando non tornano? Confermata Gemma

E proprio su Roberta e Riccardo che ci sarebbero alcune voci che parlando di un non ritorno nel programma. Incarnato al momento ancora single potrebbe infatti decidere di non presentarsi a settembre per via di tutto quello che è accaduto nei mesi precedenti.

Lo stesso anche Roberta, che più di una volta è stata presa di mira da Gianni, in quanto secondo l’opinionista non sembra volersi innamorare. Infine, potrebbe lasciare il parterre anche Riccardo che da qualche settimana ha trovato l’amore.