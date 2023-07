Un posto al sole anticipazioni fino al 7 luglio: Viola ed Eugenio, come andrà a finire

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi al centro della trama troveremo Eugenio e Viola. La coppia ormai da tempo non sta attraversando un bel periodo e pare che le cose non si metteranno meglio nei prossimi giorni.

Inoltre, grande attenzione anche su Lara, che continuerà con il suo piano per distruggere Marina. Nello stesso tempo la presenza di Ida potrebbe crearle non pochi problemi. Infine, anche Clara metterà un punto alle sue indecisioni

Un posto al sole anticipazioni: Viola e Eugenio ad un punto di non ritorno

Anche questa che vedremo sarà una settimana ricca di colpi di scena. Nei prossimi episodi di Un posto al sole Viola e Eugenio potrebbero prendere una decisione definitiva sulla loro relazione. nei mesi scorsi la coppia ha vissuto qualche piccolo intoppo e nonostante la donna abbia deciso di dare una seconda chance al suo matrimonio, le cose non sono tornate più come un tempo.

Infatti, VViola sembra sfuggire il più possibile i momenti in cui può stare da sola con lui, Eugenio sembra non reggere più la situazione. La distanza tra i due aumenterà sempre di più fino a che il Commissario non metterà un punto.

Anticipazioni al 7 luglio 2023: Lara non teme rivali, ma tutto potrebbe finire

Le anticipazioni ci fanno sapere che nonostante l’inquietudine per la situazione che si è creata con Ida, Lara cercherà di accreditarla con Roberto e cercherà di guadagnare terreno con lui, rispetto a Marina. Per tenere a bada Ida, la Martinelli la assumerà come baby sitter di Tommaso e cercherà di provocare in ogni modo la Giordano. La donna però non sa che a breve tutta la situazione potrebbe ribaltarsi a suo sfavore.

Infatti, la moglie di Roberto inizierà ad avere strani sospetti sulla nuova arrivata. Infine, per Renato sembra sia arrivato il momento di tornare a casa, e mentre Luca prova ad accorciare le distanze con Giulia, Rossella patisce sempre di più l’atteggiamento del primario nei suoi confronti. Clara, finalmente prenderà una decisione: addio anche a Eduardo!