Andreas Muller infiamma il web, l’ex di Amici mai visto così. Una fan: “Sono rimasta incinta solo a guardarti…”

Non è la prima volta che l’ex volto di Amici si spoglia su Ig. Se nei mesi scorsi dopo aver postato uno scatto totalmente nudo è stato bannato, ecco che questa volta non ci è cascato ed ha ingannato tutte le sue fan

Seguitissimo su Instagram, dove conta più di un milione di utenti, Andrea Muller ha fatto impazzire tutte, mandando in visibilio le ragazzine. Uno scatto sexy e sensuale che ha alzato ancora di più le temperature di questi giorni già bollenti

L’ex ballerino di Amici infiamma Ig: lo scatto lascia libera ogni immaginazione

Andreas Muller è considerato uno dei ballerini più promettenti del mondo della danza, ma anche uno dei più avvenenti. Il giovane ha schiere di fan innamorate che lo seguono e che apprezzano la sua indiscussa prestanza fisica. Anche il suo profilo Instagram è letteralmente preso d’assalto e basta una qualunque foto o post per far scattare boom di like e di commenti. Ed è quello che è successo anche dopo aver pubblicato la sua ultima foto direttamente dalla splendida Posillipo.

Nello scatto lo vediamo con addosso un accappatoio aperto, in piedi su una scogliera. Ad ingannare però è lo slip color carne che si mimetizza perfettamente alla sua pelle. Infatti, da l’impressione di essere nudo. Un fisico statuario che ha mandato in exstaty le sue seguaci. Muscoli bene in vista, addominali scolpiti, gambe tornite e tanti tatuaggi,insomma un bronzo di Riace. Tra i tanti apprezzamenti, tra cui quello di una ragazza che si dice addirittura di essere incinta solo a guardarlo, però non si vede quello della compagna Veronica. Sarà stata forse gelosa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREAS (@muller_andreas)

Come procede la storia tra Andreas Muller e Veronica Peparini?

La loro love story tra Andreas e Veronica è nata proprio tra i banchi di Amici, il reality targato Maria De Filippi. Nello stesso tempo ha anche fatto molto discutere e creato non poche polemiche. Il motivo risiede nella troppa differenza di età: lei 48, lui 23.

Inizialmente hanno tentato di tenere nascosto il loro legame, ma quasi due anni fa, hanno preso una decisione: uscire allo scoperto e viversi l’amore alla luce del sole. Oggi i due appaiono più innamorati e felici che mai, come testimoniano le numerose foto e i tanti video che sono soliti postare sui rispettivi profili Instagram nonostante la breve crisi avuta lo scorso anno e superata.