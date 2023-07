Giulia De Lellis fa una terribile gaffe sui social, sgomento sul web: ecco la sua reazione (FOTO)

Attualmente Giulia De Lellis si trova a Mykonos intenta a godersi la vacanza in compagnia delle sue amiche, durante il soggiorno, però, ha commesso una gaffe. L’influencer sta immortalando i momenti più salienti di questo suo viaggio, tra cui un concerto a cui ha partecipato.

La giovane, infatti, ha preso parte al concerto della cantante Lana Del Ray ed ha deciso di immortalare il momento in cui la protagonista stava cantando la canzone Summertime Sadness. Quello è stato il momento in cui la ragazza ha commesso un errore per cui è stata bersagliata e costretta a difendersi.

Ecco la gaffe di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha commesso una gaffe alquanto imbarazzante in queste ore. La giovane si trova a Mykonos e ieri ha partecipato al concerto di Lana Del Ray. Ad un certo punto, poi, ha condiviso un video in cui la cantante era intenta a cimentarsi in un brano e Giulia ha inserito all’interno la canzone di riferimento. Peccato, però, che la giovane avesse inserito un brano errato. Nello specifico, infatti, ha messo Summertime di Louis Armstrong.

L’errore dell’influencer è divenuto virale in men che non si dica. Tantissime pagine social e utenti di Twitter hanno cominciato a realizzare dei meme volti a prendere in giro la protagonista per la sua “ignoranza” in materia. Alcuni, invece, ci sono andati giù in maniera piuttosto pesante. Nello specifico, infatti, c’è chi l’ha accusata di essere ridicola a spacciarsi fan di Lana Del Ray quando, in realtà, non conosce neppure le sue canzoni.

La reazione di Giulia alle critiche del web

Insomma, la gaffe di Giulia De Lellis è stata un’ottima occasione per gli hater di scagliarsi contro di lei e accusarla. Ad ogni modo, la ragazza ha deciso di replicare a tutte le prese in giro circolate sul web. A tal riguardo, Giulia ha condiviso tra le sue IG Stories alcuni dei meme più simpatici che ha trovato in rete. In questo modo, dunque, ha voluto fare dell’ironia sulla faccenda senza dare troppo peso al suo errore.

Ricordiamo che in questi giorni Giulia è finita al centro dell’attenzione anche perché si trova nello stesso posto in cui è stato avvistato anche Andrea Damante. In molti hanno subito iniziato a viaggiare con la fantasia, ipotizzando che tra loro sia in atto un ritorno di fiamma. In realtà, in questo periodo sono molti gli influencer che si trovano a Mykonos per prendere parte a diversi eventi che ci sono sull’isola, quindi, quasi certamente, si tratta solo di una coincidenza.