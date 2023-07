“Ti stai pappando tutti i soldi di cicciobello…” Ida Platano umiliata in rete, lei risponde così…

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La coppia ha deciso di lasciare il parterre di Ued nei mesi scorsi e viversi questa favola lontano dalle telecamere. Eppure, a distanza di ben 8 mesi dalla loro scelta, c’è ancora chi non crede alla buona fede della parrucchiera insinuando parole pesanti..

La coppia è attualmente in vacanza, per festeggiare il proprio mesiversario. La Platano e Vicinanza sono attualmente a Capri e stanno alloggiando in un resort di lusso. D’altronde alloggiare sull’isola non è alla portata di tutti.

Ida Platano massacrata sui social: accuse pesanti e indignose

“Ti stai pappando tutti i soldi di cicciobello” ha scritto un utente sui social dopo aver visto il video postato da Ida Platano poche ore fa suo sul account. La parrucchiera ha raccontato con gioia di essere partita con Alessandro, per un’altra meta romantica e per godersi qualche giorni di relax. Ricordiamo che solo poche settimane fa sono andati in Grecia…

Vicinanza non ha mai nascosto la sua posizione economica adagiata, infatti, lavora presso l’attività dei genitori che gestiscono un grande negozio di fiori nel salernitano. Beh, molto probabilmente questa ricchezza del giovane e la fortuna di Ida di aver incontrato una persona che la ami e che la faccia stare bene, da fastidio a molti.. Per l’ennesima volta, è stata attaccata inutilmente…

L’ex coppia di Uomini e donne festeggia gli otto mesi insieme in un resort di lusso

E dopo il video di Ida anche il cavaliere ha confermato che lui e la compagna sono in viaggio… Alessandro Vicinanza ha mostrato un brevissimo video in cui è ripresa la camera di un hotel. La cosa che subito è saltata all’occhio è, sicuramente, lo splendido panorama che si vede dalla loro camera da letto.

Il balcone, infatti, affaccia interamente sul mare regalando una vista mozzafiato sul mare di Capri. Quale location migliore per trascorrere qualche giorno in amore e relax?