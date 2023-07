Terra Amara anticipazioni turche: Demir tradisce Zuleja, l’Altun seppellisce il suo grande amore

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Dopo il dietrofront di Mediaset, che ha dato l’ok per il proseguimento della soap er tutto luglio, ecco che è partita la terza stagione di Terra Amara.

I fan di Zuleyha e soci possono così godersi le nuove puntate, che andranno in onda tutti i giorni dalle 14.10 su Canale 5. Vediamo quindi qualche anticipazione turca sulla trama dei prossimi episodi.

Terra Amara anticipazioni: Demir attratto da Umit

In questi giorni è in onda la terza stagione di Terra Amara. Cosa succederà a Demir, Zuleyha e agli altri protagonisti della soap? Le anticipazioni turche ci fanno sapere che tutto cambierà quando si scoprirà che Fikeret non è figlio di Musa, ma del padre di Demir. Il suo arrivo a Cukurova avrà un obiettivo ben preciso: vendicarsi della famiglia Yaman che odia da anni.

A questo proposito metterà in atto un piano diabolico con l’aiuto di Umit, che giungerà appositamente dalla Germania, assumendo il ruolo di direttrice dell’ospedale del posto. Lo Yaman che in questo momento non sta vivendo un buon momento con sua moglie, si avvicinerà all’affascinante donna concendendole qualche piccola attenzione, nel dettaglio la accoglierà con una scatola di cioccolatini. Una scena che sarà vista da lontano dal nipote di Ali Rahmet, che capirà in questo modo che Demir è attratto dalla donna.

Anticipazioni prossimi episodi: addio al grande protagonista

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che a fine della terza stagione, vedremo morire uno dei protagonisti. Si tratta di Yilmaz che purtroppo perderà la vita in un grave incidente. Tutto inizierà quando il piccolo Kerem Ali cade dal divano nell’esatto istante in cui la madre Müjgan si era alzata per recuperare il suo biberon.

Nazire telefona a Yilmaz, impanicata, e gli comunica che il bimbo è all’ospedale per degli accertamenti e proprio durante la corsa ha un grave incidente in auto. Demir e Zuleyha – con la quale Yilmaz si era finalmente riavvicinato – incrociano per strada Akkaia e assistono a tutto. Sebbene Zuleyha e Demir accorrano per portare Yilmaz fuori dalle lamiere, la corsa in ospedale non basta a salvargli la vita. Yilmaz muore sotto gli occhi della sua amata.