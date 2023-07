Uomini e donne sbarca sulla Rai? Ecco la grande novità in arrivo

In queste ore una nuova indiscrezioni circola in rete e riguarda Uomini e donne. Il seguitissimo programma di Maria De Filippi da anni continua ad avere ascolti clamorosi. Infatti, la conduttrice non teme concorrenza o meglio fino adesso…

A quanto pare, la rete Rai ha deciso di trasmettere in tv un programma molto simile a quello di Queen Mary che andrebbe in onda proprio su Rai 2. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli

Uomini e donne sbarca in Rai? Ecco la verità dopo il sorprendente l’annuncio

Se qualcuno ha pensato che Maria De Filippi e Uomini e donne potessero sbarcare in Rai si sbagliano di grosso. La conduttrice televisiva resta al suo posto e al suo consueto orario, chi invece sta per approdare su Rai due con tante novità è una sua collega. TvBlog ha lanciato un indiscrezione bomba.

Nel dettaglio da settembre pare sia in arrivo un forma molto simile a quello del trono over e trono classico. Su questo nuovo progetto al momento top secret, sappiamo solamente che la produzione cerca ragazzi dai 18 ai 30 anni con voglia di innamorarsi e alla ricerca della propria anima gemella. Fino ad oggi, i vertici di Viale Mazzini non hanno mai puntato dating show, anzi possiamo dire che nelle tre reti sono letteralmente assenti.

Lorena Bianchetti al timone di un dating show simile a Ued

Al timone del programma che dovrebbe andare in onda su Rai due, due volte a settimana troveremo Lorena Bianchetti. La conduttrice televisiva è già molto esperta di programmi simili dato che nella sua brillante carriera è stata al timone diversi format.

Ovviamente questo per la Rai sarebbe un grande esperimento e bisognerà vedere cosa diranno gli ascolti. Per ora non sappiamo nemmeno l’orario di messa in onda e altrettanto il nome dello show. Quel che è certo però è che sarà completamente diverso da quello di Maria De Filippi