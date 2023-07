Strobe Party ritorna a Ceriale… Notte Bianca il 31 Luglio

Ritorna con grande enfasi, dopo il grande successo dell’estate 2022 e le complessità incontrate con l’amministrazione precedente, il tanto atteso Strobe Party a Ceriale. La notizia è fresca di poche ore e merita di essere sottolineata. Grazie all’instancabile impegno dell’assessore Gianbenedetto Calcagno, la festa in piazza fa nuovamente il suo trionfale ritorno nella città cerialese.

Lo Strobe Party è da sempre un evento che attrae numerosi giovani e anima le notti di Ceriale, diventando un appuntamento immancabile per migliaia di giovani ogni lunedì. Tuttavia, sfortunatamente, una serie di eventi e il cambiamento dell’amministrazione hanno interrotto questo grande successo.

L’intervento risolutivo dell’Assessore per riportare lo Strobe Party a Ceriale

Come accennato in precedenza, fin dal primo giorno in carica, l’assessore Gianbenedetto Calcagno ha dedicato tutti i suoi sforzi alla risoluzione delle problematiche legate agli eventi estivi del 2023. Non tutto è stato facile, ma all’ultimo momento è riuscito a organizzare numerose serate. Sin da subito, l’assessore si è reso conto dell’assenza di spazi adatti ai giovani e si è messo alacremente al lavoro per affrontare questa situazione.

E ora, con grandissima soddisfazione, il principale evento della provincia e non solo fa finalmente il suo trionfale ritorno, portando gioia ai giovani di Ceriale, ai turisti e a tutti i giovani dei comuni circostanti.

Il ricco programma della straordinaria Notte Bianca

Ecco come è stata presentata la tanto attesa Notte Bianca:

Benvenuti alla Notte Bianca di Ceriale! Il 31 luglio 2023, la pittoresca cittadina costiera di Ceriale si trasformerà in un magico scenario per una serata indimenticabile. Quest’anno, l’evento si svolgerà nella suggestiva Piazza della Vittoria e su tutto il lungomare, dove un palco mozzafiato accoglierà una serie di artisti di fama nazionale.

La serata prenderà il via al tramonto, quando le luci si accenderanno e il lungomare si riempirà di bancarelle artigianali. Sarà un’occasione perfetta per scoprire l’arte e l’artigianato locali, esplorando i vari stand che offriranno prodotti unici e creativi. Dagli oggetti d’arte alle creazioni di design, passando per gioielli, abbigliamento e accessori, troverete una vasta gamma di opzioni da esplorare e acquistare.

Ma la vera attrazione della serata sarà il palco principale in Piazza della Vittoria. Questo spazio affascinante si trasformerà in una cornice magica per ospitare diversi artisti di fama nazionale. direttamente dalla radio più ascoltata in Italia i ROOM9, ma le sorprese non finiscono la serata sarà diretta da Giacomo Aicardi e Gabriele Amenduni che insieme alla Band garantiranno un perfetto connubio tra musica e parole.

La particolarità di questa Notte Bianca sarà il Dresscode: BIANCO. Invitiamo tutti i partecipanti a indossare abiti di colore bianco, creando un’atmosfera incantevole e unificante. Sarà un’opportunità unica per esprimere la propria creatività nel vestire e per immergersi completamente nello spirito della serata.

L’evento continuerà fi no a tarda notte, off rendo intrattenimento di alta qualità e una vivace atmosfera. Potrete godervi la musica, ballare, gustare prelibatezze dei locali partecipanti all’evento che per l’occasione allestiranno uno stand dove sarà possibile gustare i loro prodotti tipici.

Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto alla Notte Bianca di Ceriale il 31 luglio 2023. Unitevi a noi per una serata indimenticabile, all’insegna dell’arte, della musica e del divertimento, con un tocco di magia e un mare di bianco!

E questo è la bozza di programma:

15:00 montaggio palco e backline

16:30 inizio sound check

17:30 fine sound check

19:30 inizio Gajo Baby Dance / Aperitivo

21:15 stop musica Dj Gajo

21:30 introduzione serata e presentazione Gabriele Amenduni & Band

21:35 fine Gabriele Amenduni

21:36 premio BANDIERA BLU con Amministratori Comunali

21:57 fine discorso Amministratori Comunali

21:58 stacco musicale Gabriele Amenduni

22:00 presentazione ROOM09

23:45 fine ROOM9 e consegna premio

23:47 Gabriele Amenduni “ il pescatore “

23:50 presentazione Dj Gajo

00:50 fine esibizione Dj Gajo e consegna premio

00:52 poesia di Giacomo Aicardi con accompagnamento pianistico

00:55 conclusioni e saluti

00:58 Gabriele Amenduni “ tu vuo fa l’ americano “

01:00 musica di chiusura serata