Incidente per ex tronista di Uomini e Donne, corsa in ospedale: “Priva di sensi, c’era tanto sangue”

In queste ore, un’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un incidente ed è finita in ospedale. La protagonista di questo drammatico avvenimento è Ludovica Valli. La ragazza ha raccontato tutto quello che le è accaduto in maniera anche piuttosto dettagliata.

Naturalmente, la giovane ha spettato di riprendersi prima di mostrarsi sui social, anche perché il trauma che ha avuto è stato alquanto importante. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Ecco che incidente ha avuto l’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tornista di Uomini e Donne Ludovica Valli si trova attualmente in vacanza, tuttavia, le è accaduta una disavventura in quanto ha avuto un incidente. La ragazza si è mostrata sui social in queste ore con il mento ricoperto di cerotti. A tal riguardo, ha raccontato quello che le è accaduto. Ludovica ha detto di aver trascorso una notte tra vomito, nausea e febbre molto alta, che ha toccato i 40°. All’indomani, poi, ha provato ad alzarsi dal letto per andare in cucina, ma ha avuto un malore.

Resasi conto di non riuscire a stare in piedi, la ragazza si è accasciata sul tavolo e poi ha provato a tornare in camera da letto. Purtroppo, però, non ci è riuscita e quindi è caduta sul pavimento priva di sensi. Durante la caduta, purtroppo, ha sbattuto con il mento per terra, finendo per aprirsi tutta quella parte. Gianmaria, che era nell’altra camera, l’ha subito chiamata ed è corso da lei. Quando l’ha raggiunta, lo spettacolo è stato raccapricciante.

Come sta ora Ludovica Valli

L’uomo, infatti, ha visto Ludovica completamente priva di sensi sul pavimento circondata da tanto sangue. Il giovane, così, ha subito pensato di portare la Valli in ospedale. Una volta raggiunta la struttura ospedaliera, i medici hanno provveduto a ricucire quella parte del corpo tagliata ponendo ben 6 punti. L’ex tronista di Uomini e Donne, adesso, sta meglio dopo l’incidente, tuttavia, ha mostrato ai fan la ferita, la quale sembra essere piuttosto importante.

Attualmente, infatti, ha tutto il mento cucito e poi coperto da dei cerotti per proteggere un po’ quell’area. Per fortuna adesso il peggio è passato, anche se la Valli si sente ancora parecchio intontita e stanca. Adesso l’ha raggiunta anche sua madre, che l’aiterà a riprendersi. Una volta tornata in Italia, poi, dovrà fare altri accertamenti. Per il momento, però, la tac alla testa non ha evidenziato alcun problema.