Barbara D’Urso vs Mediaset, colleghi scendono in campo e protestano: che succede

L’uscita di scena di Barbara D’Urso da Mediaset ha scosso parecchio gli animi. Dopo il piccato botta e risposta tra la donna e Pier Silvio Berlusconi, chiaramente a distanza, ci hanno pensato i colleghi della conduttrice a “scendere in campo”.

Tanti volti del mondo dello spettacolo, infatti, sono intervenuti sulla faccenda ed hanno manifestato la loro opinione. Nella maggior parte dei casi, si è trattato di dissenso. Vediamo cosa sta succedendo.

I commenti di alcuni colleghi di Barbara D’Urso sulla querelle con Mediaset

A quanto pare, c’è grande fermento dietro le quinte di Mediaset per la decisione di estromettere di punto in bianco Barbara D’Urso da Pomeriggio 5. Molti volti del mondo dello spettacolo hanno commentato la cosa e si sono detti assolutamente indignati per quanto accaduto. Elisa D’Ospina, ad esempio, ha posto l’accento sull’assurdità di cacciare una professionista dopo 15 anni di duro lavoro e impegno senza darle neppure la possibilità di salutare adeguatamente il suo pubblico.

Guendalina Tavassi, dal canto suo, ha ringraziato la conduttrice per tutte le volte che le ha dato spazio nelle sue trasmissioni ed ha voluto tessere le sue lodi. A tal riguardo, l’ha dipinta come una grande professionista che, sicuramente, riuscirà a trovare altre strade di successo. Anche Daniela Martani si è detta profondamente dispiaciuta poiché, per tanto tempo, è stata ospite nelle sue trasmissioni.

I silenzi rumorosi di alcuni volti molto noti

Stefania Pezzopane, dal canto suo, ha definito la querelle tra Barbara D’Urso e Mediaset come un qualcosa di davvero grottesco. Samantha De Grenet, anche lei ospite quasi fissa delle trasmissioni dell’ex Lady Cologno, si è detta vicina alla presentatrice. Malgrado quello che è accaduto, però, nessuno può mettere in dubbio la sua professionalità, quindi, deve avere sempre la testa alta.

Sandra Milo, poi, ha voluto porre l’accento sul fatto che la D’Urso sicuramente riuscirà a concentrarsi su altro e a trovare il modo di tornare alla ribalta in quanto è una vera professionista. Fanno ancora più rumore, però, i silenzi di altri volti del mondo dello spettacolo. Ad esempio, nessun intervento da Mara Venier, o Maria De Filippi. Come mai? Ad ogni modo, al di là che Barbara D’Urso potesse piacere oppure no, sta di fatto che molti hanno gioito per la notizia, resta indiscusso che in Mediaset stiano cambiando tantissime cose dopo la morte di Silvio Berlusconi.