Barbara D’Urso saluta il suo pubblico in modo atipico: “Anche se non è come avrei voluto…”

Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5 e la decisione è stata presa d’improvviso da Mediaset, sta di fatto che la donna non ha avuto la possibilità di salutare adeguatamente il suo pubblico. Questo è stato il suo più grande rammarico, così come rivelato anche in una recente intervista rilasciata a La Repubblica.

Ad ogni modo, la conduttrice non si è persa d’animo e ci ha comunque tenuto a ringraziare il suo pubblico attraverso i suoi account social. Vediamo, dunque, qual è il modo atipico in cui la presentatrice salutato i suoi telespettatori.

Ecco come ha salutato il pubblico Barbara D’Urso

Tra i dispiaceri più grandi provati da Barbara D’Urso per la decisione di Mediaset c’è il non essere riuscita a salutare e ringraziare il suo pubblico. Proprio per tale ragione, a distanza di un po’ di giorni dallo scoppio del polverone, la donna ha deciso di intervenire. Dopo aver rotto il silenzio attraverso un’intervista, la protagonista ha voluto un contatto un po’ più diretto con i suoi fan.

A tal riguardo, la presentatrice ha pubblicato un commento su Twitter in cui ha parlato della faccenda. La donna ha esordito dicendo di essere dispiaciuta per non aver fatto i doverosi saluti ai suoi telespettatori ma, purtroppo, non ne ha avuto l’occasione. In seguito, poi, ha voluto ringraziare tutti i suoi fan, che in tutti questi anni l’hanno sempre seguita e supportata, ma non solo.

Anche i non fan sostengono la D’Urso

Nel corso dei suoi saluti al pubblico, Barbara D’Urso ci ha tenuto a spendere qualche parola anche per coloro i quali non l’hanno mai supportata più di tanto. La donna ha ringraziato anche queste persone poiché, in questo momento così particolare, anche chi non nutriva molta simpatia per la conduttrice ha mostrato un certo dispiacere e una certa partecipazione per l’ingiustizia subita.

Proprio per tale ragione, la presentatrice si è rivolta a tutti mostrando la sua infinita gratitudine. Al di sotto del post in questione, poi, sono tantissime le persone che stanno accorrendo per commentare. Tra i vari utenti ci sono anche dei non fan della donna che, tuttavia, stanno mostrando il loro sostegno per quanto successo. Adesso non resta che attendere per vedere quando la D’Urso tornerà a registrare i suoi soliti video in cui interagisce con i suoi fan.