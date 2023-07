Un posto al sole, anticipazioni prossimi episodi: ritorno di fiamma per una storica coppia

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che largo spazio sarà dedicato a Giulia, che sta vivendo un momento di forti contraddizioni. L’arrivo di Luca l’ha infatti destabilizzata.

I suoi sentimenti sono riemersi ma, nello stesso tempo, si sente troppo avanti con l’età per ricominciare una storia d’amore. Nei prossimi episodi di Upas in programma su Rai 3 ci sarà un evento che metterà in discussione nuovamente tutto..

Un posto al sole anticipazioni: Renato geloso di Giulia

Nei prossimi episodi di luglio vedremo al centro delle dinamiche Giulia. La donna da quando è arrivato Luca in ospedale non è più la stessa. Luca ha uno stile direttivo opposto a quello di Ornella. A farne le spese è Rossella, in particolare dopo che De Santis le ha addossato la responsabilità per il malore di Renato al Bar Vulcano che lo costringerà a restare in ospedale per qualche giorno.

Ma il vero colpo di scena arriverà nel momento in cui il primario, sentendo una certa solitudine deciderà di voler andare a viverei in Terrazza proprio per stare vicino alla ex fiamma. E se tutti gli altri condomini prenderanno con entusiasmo l’arrivo di De Santis, ad essere arrabbiato e geloso per la novità sarà Renato. Cosa succederà?

Ritorno di fiamma per l’ex coppia di Un posto al sole?

Senza ombra di dubbio la coppia formata da Giulia e Renato è stata una delle più amate nella lunga storia di Un posto al sole. Tantissime le vicende famigliari che li hanno resi protagonisti, nel bene e nel male.

Al momento non sappiamo cosa succederà tra i due ma quel che è certo è che nel poggi riaffioriranno sentimenti che credeva avesse dimenticato e non si esclude un ritorno di fiamma. Se così fosse, per Luca sarebbe un boccone amaro da digerire.