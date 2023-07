Un posto al sole, anticipazioni e trama venerdì 7 luglio 2023:Viola ed Eugenio vicini all’addio, Rossella tradisce Riccardo

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Quella di venerdì 7 luglio è l’ultima della settimana ma come sempre non mancano i colpi di scena. Le anticipazioni ci fanno sapere che Michele e Silvia si preoccupano per Rossella, che da poco è diventata amica di Ada, molto attratta da Nunzio.

Così la ragazza proverà a combinare qualcosa tra i due. Tuttavia Nunzio è restio, ma perché? La risposta è presto detta: scatta il bacio con Ross! Nel frattempo, la relazione tra Viola ed Eugenio peggiora, e rischia di finire per sempre. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Anticipazioni 7 luglio 2023: Nunzio ancora innamorato di Rossella

Nel corso della puntata del sette luglio 2023, vedremo Michele e Silvia molto preoccupati per la figlia. La giovane non sta attraversando un buon periodo e non solo a lavoro. Anche con Riccardo le cose non stanno andando benissimo e il tutto si è poi complicato con l’avvicinamento di Rossella a Ada.

La ragazza è molto attratta da Nunzio e mentre Ross prova a spingerla verso il ragazzo, quest’ultimo ha capito di essere ancora interessato alla ex. Alla fine proprio tra i due scoppia un bacio molto passionale. Cosa succederà adesso?

Un posto al sole: Viola ed Eugenio su un punto di non ritorno

Intanto, non migliore sarà la situazione per Viola ed Eugenio. La coppia è su un punto di non ritorno e a nulla serviranno l’aiuto di amici e parenti per una possibile riconciliazione. Infatti, tutto sembra poter finire presto. Infine, largo spazio anche a Lara. La Martinelli non si arrende e continua a pressare Marina e Roberto.

L’assunzione di Ida come baby sitter del figlio Tommaso potrebbe mettere la parola fine alla “rabbia” della vera madre piccolo ma a quanto pare il bello deve ancora venire. Le anticipazioni ci fanno sapere che proprio la nuova arrivata scatenerà il panico!