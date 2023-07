GF VIP, colpaccio Signorini: arriva la più sexy e desiderata di sempre

Il Grande Fratello è pronto a tornare in onda con una nuova ed entusiasmante edizione. Tra le tante le novità c’è anche la notizia delle nuove opinioniste che non è stata accolta in maniera del tutto positiva. I cambiamenti mettono sempre qualche nota di cattivo umore agli utenti, anche se sembra che la prossima edizione riserverà sorprese interessanti.

Tra queste troviamo la possibilità di vedere Paola Barale, e a tal proposito proprio l’amatissima show girl ha deciso di rompere il silenzio in merito e svela la sua verità personale.

Grande Fratello Vip 8: Paola Barale è la nuova opinionista?

In questi giorni, nell’attesa del Grande Fratello Vip 8, tanti rumors e gossip girano intorno alò reality. Alfonso Signorini è sibillino e lancia indiscrezioni per lasciare gli utenti incuriositi al 100%. Al momento ci sono solo due certezze: la prima è che il gruppo di concorrenti sarà un misto di persone comuni e vipponi. La seconda che le opinioniste saranno completamente nuove. Questo vuol dire che le due sedie non saranno più occupate dalla Bruganelli e dalla Berti.

Se Orietta potrebbe essere sostituita da Katia Ricciarelli, Sonia invece potrebbe essere sostituita da Paola Barale. Su Tv Sorrisi e Canzoni, la show girl ha voluto parlare del suo futuro rompendo rompendo il silenzio. “Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? Stiamo lavorando per voi…”

Paola Barale ci sarà al GFVip?

Al momento non sappiamo se Paola Barale ci sarà o meno nel ruolo di opinionista al GFVip 8. La show girl ha lanciato l’amo ma senza dare certezze lasciando quindi quel velo di curiosità e suspance per le prossime settimane.

Inoltre, Alfonso Signorini da tempo “corteggia” Paola Barale come concorrente della casa più spiata in Italia ma lei ha sempre preferito fare altro nella sua vita.