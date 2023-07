Anticipazioni Un Posto al Sole: arriva la clamorosa confessione della donna

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci saranno altri e nuovi clamorosi retroscena che cambieranno la sorte di molti protagonisti.

Al centro della trama troveremo Viola che purtroppo si ritrova a fare ancora i conti con il suo matrimonio ormai finito. Ma non è tutto perchè anche le bugie di Lara sembrano avere le ore contate… Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Un posto al sole anticipazioni: Viola ha bisogno di sfogarsi

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Viola è davvero distrutta. La donna non sa che fare con Eugenio ma ha capito che il suo matrimonio non è più quello di una volta. Per questo motivo ha bisogno di parlare con qualcuno, di sfogare i suoi malesseri e cercare consigli.

La donna troverà una spalla in Raffaele spiegandogli che oggi sente il bisogno di altro… E a confermare le sue decisioni l’inaspettata sbornia del marito. Nel corso dei prossimi episodi, è possibile che vedremo Viola di nuovo avvicinarsi a Damiano..l

Anticipazioni: Marina e Silvana incastrano Lara

ll terribile segreto di Lara potrebbe essere sul punto di venire a galla: Ida è morbosamente attaccata al piccolo Tommaso, e parallelamente riaffiorano i ricordi di Silvana sul perché la bionda decise di licenziarla. Nello stesso tempo ad avere strani pensieri su tutto quello che sta accadendo in casa Ferri è anche Marina che decide di parlare con la domestica cercando di trovare il nesso che collega le due donne.

Chi è veramente Ida? Ma non è tutto perchè ad iniziare ad avere dubbi sulla vera identità della nuova arrivata sarà anche Roberto. Quest’ultimo si chiederà come mai Ida non vuole allontanarsi mai dal loro bambino. Insomma, per la Martinelli potrebbe presto arrivare la sua fine.