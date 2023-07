Daniele e Oriana fanno d nuovo la pace, ma i fan questa volta sbottano: avete rotto i co***ni

Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli hanno fanno fatto pace. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso di una diretta su Twitch, ha aggiornato i follower lanciando qualche frecciatina.

Fino a qualche giorno fa sembrava che trai due fosse tutto finito e invece la coppia è tornata per l’ennesima volta assieme. Proprio per questo motivo a non credere più aio loro teatrini ci sono i fan che senza giri di parole sui social li hanno mandati a quel paese entrambi.

Daniele Dal Moro sbotta ancora sui social: parolacce e frecciate

Con una lunga diretta Daniele Dal Moro si è detto stanco e scocciato di sentire polemiche e falsità sulla sua persona. Ancora una volta, l’ex gieffino ha sbottato utilizzando anche termini non proprio gentili, verso chi non lo ha mai capito.

Nello stesso tempo ha lanciato anche qualche piccola frecciatina anche ai suoi ex coinquilini, sottolineando quanto questo suo essere diretto e reale lo abbia sempre penalizzato. Non solo nel reality ma anche nella vita privata. Daniele si definisce un ragazzo buono e dall’animo gentile ma se si arrabbia non ne ha per nessuno. Insomma, ha chiesto a chi ha parlato troppo di farsi gli affari propri.

daniele: “io non ho mai detto un cazzo, mi sono sempre fatto i cazzi miei e ho sempre cercato di dare una mano, sempre. Di me, invece, gli altri hanno sempre parlato e si sono sempre intromessi nei cazzi miei.” ddm spillando grandi verità 😉🤫 #oriele pic.twitter.com/EoE9Apnd7h — hola bebè 💌 (@flvspd) July 6, 2023

E’ tornato il sereno tra gli Oriele

L’ultimo addio tra Daniele ed Oriana è arrivato a seguito di un brutto litigio avvenuto durante la vacanza in Sardegna, dove erano presenti anche Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Uno scontro molto acceso, quello che ha visto coinvolti tutti questi ex gieffini e che ha portato nuovamente alla rottura per gli Oriele. Dopo questa lite, ne è scoppiata un’a,tra in un locale, che ha fatto parecchio parlare e che ha visto protagonista anche Soleil Sorge.

Dal Moro ha annunciato la rottura con la Marzoli, anticipando che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di ritorno. Invece oggi le cose sembrano essere cambiate… Tra i due sta tornando il sereno. E dopo questo ennesimo messaggio, i fan non l’hanno presa proprio. Infatti, in tanti gli hanno chiesto di smetterla di dire bugie e soprattutto di prendere una decisione definitiva.