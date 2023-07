Un posto al sole, anticipazioni e spoiler lunedi 10 luglio: Roberto insospettito da Ida, Marina indaga con Silvana. Lara trema

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Anche questa settimana è giunta al termine e grazie agli spoiler possiamo dire cosa vedremo nell’episodio del 10 luglio 2023.

Le anticipazioni ci fanno sapere che per Lara le cose inzieranno a farsi difficili. Roberto e Marina iniziano ad essere insospettiti per la presenza di Ida e per la morbosità della donna nei confronti di Tommaso. Ma non solo largo spazio anche a Rossella che dopo aver dato il bacio a Nunzio si sentirà in colpa. Ma andiamo a vedere insieme tutti dettagli.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Silvana hanno sospetti su Lara

Una delle domande che sicuramente gli impressionati della telenovela Un posto al sole si chiedono è quando Lara verrà smascherare. La Martinelli ormai è spietata e continua a portare avanti il suo piano per riavere con sé Roberto. L’arrivo di Ida ha stravolto i suoi piani ma comunque la donna è riuscita ad andare avanti mettendo da parte anche la nuova arrivata.

Per tenere a bada la madre biologica del bambino l ha assunta come baby sitter. La morbosità e la troppa apprensione nei confronti di Tommy però hanno allarmato il Ferri che nella puntata del 10 luglio si mostrerà molto ddubbioso. Ma non solo Roberto sarà diffidente nei confronti di Ida anche Marina chiamerà Silvana per cercare di capire il perché e come è starà licenziata improvvisamente. Le due donne potrebbero a questo punto scoprire tutta la verità.

Anticipazioni: Rossella evita Nunzio ma lui…

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che dopoil bacio tra Rossella e Nunzio i due ragazzi si eviteranno.

Mentre lui continuerà a pensare a quel bacio e a ciò che prova per Ross, lei sarà avvolta dai sensi di colpa e tale distrazione le porterà nuovi privi problemi in reparto con Luca