Stefano De Martino si prende la sua rivincita, novità boom per il conduttore: quest’anno è più fortunato di Belen

Ieri 7 luglio, sono stati presentati ufficialmente i Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Tra ritorni, novità e colpi di scena, pare che da ottobre ci sarà una vera e propria rivoluzione di contenuti per l’azienda.

E tale cambiamento riguarderà sopraTutto Rai 2. Sono tantissimi i nuovi programmi e nuovi conduttori che sbarcheranno sul secondo canale, da Pino Insegno con “Il mercante in fiera” al nuovo programma di Enrico Ruggeri fino allo show affidato a Stefano De Martino

Stefano De Martino fa bis: l’ex ballerino di Amici si prende la sua rivincita

Stefano De Martino dopo tanti sacrifici finalmente può dire di aver raggiunto quel successo che sperava. Per tanto tempo forse è stato messo da parte ma da quest’anno dopo il grande successo di Bar Stella ritorna in onda con ben due programmi in onda in prima serata su Rai 2. Infatti, durante la presentazione dei Palinsesti Rai si è saputo che il bel napoletano sarà al timone anche di Stefano De Martino Show.

Si tratta di due prime serate, come detto in precedenza, che saranno trasmesse rispettivamente il 14 e il 21 dicembre del 2023. Ma, l’ex ballerino aprirà questa nuova stagione televisiva con un’altra sorprendente partecipazione. Di cosa si tratta? È stato annunciato poco fa che lo showman partenopeo sarà il primo ospite del programma di Francesca Fagnani, “Belve”, che tornerà su Rai 2 il prossimo autunno. Dunque, un inizio bomba per “Belve“, il programma divenuto ormai cult e uno dei favoriti del pubblico

La rivincita id De Martino e il ritiro di Belen

Possiamo dire senza ombra di dubbio che Stefano De Martino di sicuro quest’anno è molto più fortunato di sua moglie Belen che pare al momento sia rimasta senza nessun programma. Prima l’addio a Le Iene e poi la conferma dell’addio a Tu si Que Vales.

Al momento non sappiamo se realmente è stata una scelta sua o meno ma dopo quello che sta accadendo sulla rete ammiraglia è possibile che ci sia successo qualcosa.