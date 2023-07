Uomini e donne, Carlo Alberto possibile tronista? Ecco la sua verità

Chi ha seguito l’ultima edizione di Uomini e donne sicuramente avrà seguito con particolare attenzione il percorso di Carlo Alberto e della tronista Nicole. Il giovane corteggiatore si è sempre mostrato gentile e fin troppo disponibile tanto che ad un certo punto quasi nessuno più ha creduto alle sue parole.

O meglio, per tanti telespettatori era tutto troppo teatrale. In una recente intervista fatta a Isa e Chia, però, Carlo Alberto ha spiegato per l’ennesima volta che è da una vita che viene messo in discussione ma oggi riesce sempre a far ricredere tutti. Ma cosa farà a settembre?

Carlo Alberto Mancini sarà un nuovo tornista a settembre?

Dopo la delusione avuta da Nicole, che lo ha praticamente scaricato dopo un mese dalla loro uscita da Ued, sono in tanti i fan del ragazzo a volerlo vedere sul trono a settembre o a Temptation Island. Se da una parte non esclude la possibilità di poter diventare tronista, perchè ha ancora voglia di innamorarsi, d’altro canto, però, ha confessato che non potrebbe mai prendere parte al reality condotto da Filippo Bisciglia.

Nel caso andasse con la sua fidanzata, abbandonerebbe dopo un giorno per la troppa gelosia, mentre, da tentatore non sarebbe utile allo scopo del programma, dato che l’unica cosa che farebbe è far riconciliare la coppia.

Uomini e donne: Carlo risponde anche alle critiche di Andrea Foriglio

Tra chi ha messo in dubbio i sentimenti del giovane, troviamo, anche il suo “rivale”, Andrea Foriglio. Quest’ultimo ha dichiarato che, sebbene usasse grandi parole, Carlo non sarebbe mai stato innamorato della giovane. Carlo ha fatto sapere che con Andrea ha avuto modo di parlare e rispetta il so pensiero.

Carlo ha continuato dicendo di essere davvero innamorato di Nicole, ovviamente non si parla di un sentimento che lega due persone da tempo ma comunque ha provato qualcosa di davvero forte. “Provavo un sentimento molto forte. Ognuno fa le sue dichiarazioni. Va benissimo.”