Barbara D’Urso andrà a La 7? L’azienda replica: altre brutte notizie in arrivo

In questo periodo si è parlato di un possibile trasloco di Barbara D’Urso s La 7. Dopo l’uscita di scena da tutti i palinsesti Mediaset, infatti, in molti hanno cominciato a domandarsi dove sarebbe potuta andare a finire l’ex Lady Cologno.

Ebbene, a parlare di un possibile sbarco su tale rete era stato Massimo Galanto che, nella sua rubrica de Il Giornale, aveva avanzato questa ipotesi. Quest’oggi, però, dopo la presentazione dei palinsesti di La 7, è stata direttamente l’azienda a dare notizie su questa faccenda.

La verità sullo sbarco di Barbara D’Urso su La 7

Barbara D’Urso potrebbe davvero migrare verso nuovi orizzonti quali La 7? A dare una risposta certa e univoca a tal proposito sono stati i vertici dell’azienda. Mediante un comunicato ufficiale, infatti, è stato rivelato che, in realtà, tra La 7 e Barbara D’Urso non ci sia mai stato alcun contatto. L’azienda, dunque, non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di affidare alla presentatrice uno dei suoi programmi rimasti orfani di conduttore o conduttrice.

Con queste parole, quindi, è stata categoricamente smentita la notizia secondo cui Barbara potrebbe sbarcare su tale rete. Alla luce di queste rivelazioni, dunque, il futuro televisivo della presentatrice resta ancora più incerto. Fino a dicembre, infatti, la donna sarà ancora vincolata a Mediaset mediante il contratto che ha. Da gennaio, però, sarà libera di andare ovunque.

Ecco le altre novità di La 7

Oltre che parlare delle sorti di Barbara D’Urso, però, i vertici di La 7 hanno comunicato anche le altre novità che saranno apportare alla rete a partire dal prossimo anno. Come già si sa, hanno lasciato l’azienda Caterina Balivo, Massimo Giletti e Myrta Merlino. Specie su quest’ultima, l’azienda ha rivelato che sia stata una decisione della presentatrice quella di andare via.

Ormai, infatti, Myrta sentiva il bisogno di cambiare dopo 12 anni, in quanto il programma mattutino cominciava a starle un po’ stretto. Per questo è migrata verso nuovi orizzonti come Pomeriggio 5, che va in onda in un orario diverso. Al momento resta ancora da definire chi andrà a sostituire questi conduttori. Per contro, invece, ci sono state anche delle belle conferme come Lilli Gruber alla guida di Otto e Mezzo, Tiziana Panella con Tagadà, Giovanni Floris con Di Martedì, Corrado Formigli con Piazzapulita e Diego Bianchi con Propaganda Live. Ritorno anche per L’Aria Che Tira che sarà condotta da David Parenzo.