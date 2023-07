Tu si Que Vale, lunedì 10 luglio 2023 prima registrazione: “Cambiato il regolamento”, ecco chi ha sostituito Belen

Lunedì 11 luglio sono stati registrate presso gli studi Elios la prima puntata di Tu si Que Vales. Il programma di produzione di Maria De Filippi partirà il prossimo 16 settembre su Canale 5 e sembra con tante novità.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo, quale è la giuria e soprattutto vediamo il nuovo regolamento.

Tu si que vales prima registrazione: Giulia Stabile non sostituisce Belen

Lunedì sono partite le registrazioni della nuova edizione di Tu si che vales. Per quanto riguarda i conduttori, al momento nessuno ha sostituito Belen Rodriguez che ha lasciato il programma. Infatti, in questa nuova edizione troviamo al momento Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Secondo Superguita tv, non ci sarebbe nessuna sostituta per la modella argentina e tanto meno l’ex ballerina di Amici, come è stato riportato da qualche giornale, ha preso il suo posto.

Molto probabilmente per Giulia sono solo aumentati i suoi compiti, infatti, dovrà occuparsi di qualche lancio in più e rimanere seduta al fianco dei due co-conduttori per tutta la durata del programma. Per quanto riguarda invece la giuria confermata Maria De Filippi, Rudy Zerby, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli nel ruolo di porta voce della giuria popolare e infine Luciana Litizzetto al posto di Teo Mammuccari. Presente infine anche Giovannino che è entrato in una Rolls Royce e ha rubato la pashmina a Sabrina strofinandola sul pavimento.

Nuovo regolamento a Tu si que vales

Sembra che la grande novità a Tu si Que vales invece riguardi il regolamento. Ci saranno, infatti, delle modifiche al meccanismo del programma. Ogni giudice avrò davanti a se una clessidra di vetro.

Quando il concorrente perde il 75% con il voto della giuria un giudice può giocarsi la clessidra. In quel modo il concorrente avrà una seconda possibilità e se conquisterà il pubblico con un 100% della giuria popolare andrà in finale.