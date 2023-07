Grande Fratello, cast scelto da Toffanin e De Filippi? Ecco due nuove regole applicate

Grande fermento dietro la selezione del cast del Grande Fratello. Come già detto, Pier Silvio Berlusconi ha bocciato la presenza di alcuni concorrenti che sono stati proposti per partecipare al programma

A quanto pare, però, dietro la scelta dell’amministratore delegato di Mediaset pare ci sia lo zampino di due volti molto famosi, ovvero, Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco chi ci sarebbe dietro il cast del Grande Fratello

Quest’anno pare siano davvero tante le novità che saranno apportate al cast del Grande Fratello. La scelta dei concorrenti, infatti, sarà molto più difficile del previsto in quanto c’è la volontà di allontanare il più possibile il trash. Proprio per tale ragione, Pier Silvio ha già bocciato la prima lista di concorrenti candidati per la partecipazione al reality show di Canale 5.

Nell’elenco, però, c’è un nome che pare non sia stato eliminato, stiamo parlando di Justine Mattera. L’ex moglie di Paolo Limiti, infatti, stando a quanto riporta TV Blog, potrebbe essere una delle papabili concorrenti della prossima edizione del programma. Ad ogni modo, le direttive in merito alla selezione dei concorrenti pare sia “gestita”, in parte, da due persone molto vicine a Pier Silvio. La prima è sua moglie Silvia Toffanin, mentre la seconda è la sua cara amica Maria De Filippi.

Le due nuove regole da rispettare quest’anno

Le due donne dello spettacolo, dunque, starebbero dando una mano nella selezione dei cast del Grande Fratello. C’è da dire che, in questa circostanza, contrariamente a quanto accaduto negli anni precedenti, si stanno seguendo delle regole molto particolari. Nello specifico, pare ci siano due requisiti fondamentali da rispettare per poter essere presi in considerazione come candidati del programma.

La prima regola è quella secondo cui sono escluse tutte le persone, famose e non, che abbiano un profilo su Onlyfans. In secondo luogo, poi, sono da escludere anche tutti coloro i quali siano diventati popolari grazie ai social. In questo modo, dunque, è come se si stesse disperatamente cercando di tornare alle origini, a quando i social non esistevano e le persone non avevano alcun interesse ad andare in tv per aumentare il numero di follower. Questo, chiaramente, limita tantissimo la ricerca, considerando quando al giorno d’oggi questo strumento di divulgazione sia diffuso.