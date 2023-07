Un posto al sole, anticipazioni e trama giovedì 13 luglio: Roberto sospettoso su Lara

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole, prima dello stop estivo previsto per la settimana di Ferragosto. Ma cosa ci attende nella puntata di giovedì 13 luglio 2023? Le anticipazioni ci fanno sapere che ci sarà un momento di svolta per il famoso triangolo formato da Mara, Marina e Roberto.

Quest’ultimo, infatti, inizierà ad avere qualche sospetto e, per questo, avrà qualche spiegazione da chiedere a Lara. Proposta inattesa per Luca, di cosa si tratterà? Samuel sarà al centro delle attenzioni sia della fidanzata che di Michela. Infine, Rosa avrà tutta l’intenzione di sbarazzarsi del borsone con le armi che Eduardo ha lasciato a casa sua.

Un posto al sole 13 luglio: Silvana mette la pulce nell’orecchio a Roberto

La puntata di giovedì 13 luglio finalmente inizierà a dare una svolta a tutto quello che ha combinato Lara. Serena farà presente a Roberto che Ida ha uno strano comportamento con Tommaso… Troppo dolce e troppo premurosa…. quasi come una madre. Ferri intanto vorrà vederci chiaro sulla questione anche perchè le stesse cose le ha notate anche lui.

Che giustificazione darà la Martinelli? Nel frattempo anche Marina inizierà a sospettare qualcosa, specie a seguito delle confessioni di Silvana. Insomma, per la perfida bionda tutto inizia ad andarle contro

Anticipazioni: Problemi tra Rosa ed Eduardo

Eduardo ne ha combinata un’altra delle sue. Per sfuggire ad una perquisizione da parte della Polizia ha rischiato seriamente di finire nuovamente in galera per traffico d’armi. Per sfuggire a quest’eventualità, l’uomo ha nascosto le armi a casa della sorella rischiando di mettere anche lei nei guai.

Rosa vorrà liberarsene e per questo i due avranno un confronto pesantissimo. Chi la spunterà? Infine, Luca scopre che ha l’Halzaimer e a causa di ciò prenderà una decisione molto importante. Deciderà di accettare la proposta di Giulia e si trasferirà in terrazza a vivere con lei.