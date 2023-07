Barbara D’Urso ha “minacciato” Selvaggia Lucarelli? Svelato episodio inedito

In queste ore sta facendo il giro del web un articolo scritto da Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso. Tra le due non c’è mai stata una grandissima simpatia, ma da cosa sarà scaturito questo astio?

Ebbene, a quanto pare, i dissapori tra le due sono iniziati circa 12 anni fa, quando la D’Urso chiese a Selvaggia di essere ospite in una sua trasmissione. La giornalista accettò, ma pare accadde una cosa davvero inaspettata.

Selvaggia contro Barbara: il duro sfogo

Selvaggia Lucarelli non ha mostrato il minimo rammarico e dispiacere per il modo in cui è stata trattata Barbara D’Urso da Mediaset. Secondo il suo punto di vista, questa sarebbe una diretta conseguenza del modo in cui la conduttrice ha agito per tanti anni, sfruttando i dolori altrui e speculando su certe situazioni delicate solo per fare audience. A quanto pare, anche Selvaggia sarebbe stata “vittima” di questi comportamenti.

Un bel po’ di anni fa, infatti, la Lucarelli stava attraversando un momento molto difficile a causa della separazione che stava vivendo. La sua più grande paura era che venisse tirato in ballo suo figlio minorenne. Ad un certo punto, alcuni programmi competitor a quello della D’Urso iniziarono a fare delle ricerche sulla vita privata della giornalista, arrivando a parlare anche di suo figlio. Questo spinse la donna a intervenire durante una diretta di tale programma per tutelare il bambino.

La Lucarelli svela aneddoto inedito sulla D’Urso

Successivamente, poi, Selvaggia Lucarelli pare sia stata contattata dallo staff di Barbara D’Urso per andare in trasmissione da lei a parlare di altre faccende. La giornalista accettò, ma quando si recò presso gli studi trovò tra i corridoi proprio la D’Urso che, con aria piuttosto infastidita, le disse di seguirla in camerino. In tale occasione, Selvaggia ha rivelato di essere stata rimproverata di essere apparsa in un programma competitor e “minacciata”.

Nello specifico, la D’Urso avrebbe detto alla sua ospite che avrebbe invitato in trasmissione la sua controparte se avesse continuato ad andare in altri programmi. Questo atteggiamento, indignò a tal punto la Lucarelli, che da quel momento in poi non volle avere nulla a che fare con Barbara. Da lì, poi, sono seguite varie discussioni e denunce, che sono sempre state vinte dalla giornalista. Questa, ovviamente, è la versione dei fatti di Selvaggia.