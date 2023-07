Oroscopo del giorno 15 luglio 2023: Toro travolgenti, Scorpione desiderosi di attenzioni

Le previsioni dell’oroscopo del 15 luglio invitano i nati sotto il segno della Bilancia a non dare peso ai giudizi altrui. I Gemelli, invece, sono in balia di nuove avventure e dovrebbero lasciarsi trasportare senza pensarci troppo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non dovete avere paura delle novità, di osare e di mettervi in gioco. Ci sono delle interessanti sorprese in arrivo per voi, specie per quanto riguarda la sfera professionale, siate audaci.

Toro. Siete molto passionali e travolgenti e difficilmente le persone che vi circondano riusciranno a resistervi. Dal punto di vista professionale siete molto risoluti e starvi accanto potrebbe essere una salvezza.

Gemelli. Ci sono delle nuove avventure per voi, quindi, è il caso di tenere gli occhi ben aperti. Il vostro spirito conservatore potrebbe andare un po’ a cozzare con le occasioni che si presenteranno.

Cancro. Non siate troppo lenti nella presa di alcune decisioni, specie quelle che riguardano la sfera sentimentale. In ambito professionale, la vostra voce potrebbe avere un certo peso in alcune scelte.

Leone. Giornata molto intensa dal punto di vista professionale. Meglio avere la mente lucida e fresca in modo da non commettere errori di valutazione, specie per coloro che svolgono mansioni in cui serve precisione.

Vergine. Siate lungimiranti e reattivi. In amore stanno per arrivare delle novità, mentre dal punto di vista professionale bisogna essere attenti e pronti a cimentarsi in nuove ed esilaranti avventure.

Previsioni 15 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete troppo intransigenti. Cercate di essere audaci e di non fermarvi alle apparenze. Nella vita è importante essere più flessibili e non dare troppo peso al giudizio altrui.

Scorpione. L’oroscopo del 15 luglio vi vede alla ricerca di attenzioni. In questo periodo vi sentite molto attivi e propositivi, pertanto, cercate di sfruttare al massimo il momento. Fidatevi del vostro istinto.

Sagittario. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti e propositivi. Siate sintetici e cercate di andare dritti al punto, specie per quanto riguarda le faccende di tipo professionale, non sono accettate titubanze.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Specie i single potrebbero fare delle nuove conoscenze. In ambito professionale, invece, tenete gli occhi ben aperti sulle nuove occasioni.

Acquario. Siete un po’ stanchi e demotivati. Cercate di riposare in modo da ricaricare le energie e ripartire più forti di prima. In ambito professionale è importante essere lucidi e audaci.

Pesci. Ci vuole determinazione e fermezza per raggiungere un obiettivo. Un incontro inaspettato potrebbe cambiare il costo della vostra giornata e, soprattutto, il vostro umore per un bel po’ di tempo.