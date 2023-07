Terra Amara a rischio ad Agosto: la soap vicino allo stop, ecco cosa andrà in onda

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Per questo motivo Mediaset ha deciso di continuare la programmazione per tutto il mese di luglio. Diversamente, invece, potrebbe essere la situazione per Agosto.

Ogni anno, almeno per questo mese, la rete stravolge sempre il palinsesto, per via delle vacanze estive. Cosa succederà quindi alla serie turca? A quanto pare lo stop ci sarà!

Terra Amara va in pausa ad agosto: ecco cosa vedremo al posto della soap

Il cambio programmazione per Terra Amara potrebbe verificarsi nel mese di agosto, quando il palinsesto della rete ammiraglia potrebbe subire delle variazioni in daytime. L’appuntamento con la serie turca, che in queste settimane ha registrato un boom di ascolti con picchi che hanno raggiunto anche il 26%, potrebbe essere messa in pausa per alcune settimane.

Infatti, per evitare di mandare in onda puntate nuove in un periodo che si sa non è proprio fluido in termini di share, Mediaset starebbe pensando alla sospensione momentanea. Gli spettatori quindi che alle 14:10, si collegheranno su Canale 5 per seguire le vicende di Demir, Zuleja e Yilmaz, potrebbero invece trovare La Promessa, la soap spagnola che ha debuttato questa estate su Canale 5.

Cosa succederà alla programmazione di Terra amara dal prossimo settembre 2023

Stando ad alcune indiscrezioni, La Promessa potrebbe anticipare di mezz’ora l’orario di inizio durante il mese di agosto, dopodiché alle 15:10 la linea verrebbe lasciata alla nuova soap opera turca che verrà lanciata questa estate nel palinsesto di Canale 5. Stiamo parlando di My home my destiny, che vede protagonista Demet Ozdemir.

Tuttavia da settembre tutto tornerebbe alla normalità con la sola novità che Terra Amara è stata confermata anche per il prime time di domenica sera. Un nuovo appuntamento che sicuramente farà il boom di ascolti. Dal 18 settembre ricordiamo che ritorna con anticipo anche Uomini e donne.