Claudia Gerini sarà nel cast del GF Vip? L’attrice risponde ai gossip

In queste ore si è molto parlato dei possibili concorrenti del GF Vip e sono stati fatti i nomi di quattro attori molto famosi, tra di essi c’è anche quello di Claudia Gerini. La donna pare sia fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi all’interno del cast della prossima edizione del reality show.

Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che si sta cercando di dare un’impronta diversa al reality show di Canale 5, inserendo personaggi di un certo spessore. Ad ogni modo, cosa ne pensa l’attrice di tutto ciò? Nel corso di un’intervista rilasciata su Tag24 la donna ha svelato tutto.

Claudia Gerini commenta i rumor sul GF Vip

Claudia Gerini parteciperà davvero come concorrente alla prossima edizione del GF Vip? Tutto è nato nel momento in cui Dagospia ha diffuso il gossip secondo cui Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di inserire nel cast attori molto famosi. Tra di questi è spuntato anche il nome della Gerini. La donna, allora, ha deciso di replicare a questa notizia e si è detta lusingata se l’amministratore delegato delle reti Mediaset abbia pensato a lei.

Ad ogni modo, c’è da dire che Claudia non ne sapeva assolutamente nulla. La donna, infatti, ha specificato che quando è trapelata questa notizia lei si trovava in vacanza a Bali, pertanto, non era affatto informata sulle dinamiche che in questo periodo stanno infiammando Mediaset. Ad ogni modo, anche se non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale da parte degli autori, l’attrice ha voluto svelare quale sarebbe la sua risposta.

L’attrice svela se parteciperebbe al reality show o meno

Nel corso dell’intervista, Claudia Gerini ha ammesso che, ora come ora, non potrebbe mai accettare di partecipare al GF Vip. Questo non certamente perché disdegni questo genere di trasmissioni o la stima che Pier Silvio avrebbe riposto su di lei, ma per una ragione più pratica. Nello specifico, la la Gerini ha ammesso che non riuscirebbe mai a stare tutto questo tempo lontano da casa e dai suoi affetti.

Inoltre, Claudia in questo periodo ha anche tanti impegni cinematografici che, purtroppo, renderebbero incompatibile la sua partecipazione ad un reality show così impegnativo. La lista, dunque, si restringe, e per Alfonso Signorini pare stia diventando sempre più complicato riuscire a trovare persona, non trash, disposte a cimentarsi in questa avventura.