Ornella Muti annienta il GF Vip, le sprezzanti parole: si mette malissimo per Signorini

Dopo Claudia Gerini, anche Ornella Muti ha smentito la sua partecipazione al GF Vip. Quest’ultima, però, a differenza della sua collega, ha deciso di andarci giù in maniera molto pesante.

Nello specifico, infatti, durante un’intervista rilasciata ad Adnkronos ha rivelato che non prenderebbe mai parte ad un programma come questo reality show. I termini usati sono stati davvero molto forti. Ecco cosa ha detto.

Lo sfogo di Ornella Muti contro il GF Vip

A quanto pare, un altro tassello sta venendo meno per quella che sarà la prossima edizione del GF Vip. In queste ore si era parlato della possibile partecipazione al programma di alcuni attori molto famosi. Tra di essi c’era anche Ornella Muti. L’attrice, però, ha smentito categoricamente questi pettegolezzi. Nello specifico, ha detto che trova piuttosto denigranti le notizie che sono trapelate in queste ore a riguardo.

Accostare lei ad un programma così trash come il Grande Fratello è una cosa davvero assurda secondo il suo punto di vista. Ornella ci ha tenuto a precisare di avere una vita molto impegnata, fatta di tante soddisfazioni e di momenti in cui si dedica a ciò che ama di più, ovvero, il tetro. Sentire che, invece, potrebbe essere una candidata per il reality show di Canale 5 l’ha indignata parecchio.

L’attrice è spietata contro il reality show, si mette male per Signorini

Nel corso di questa intervista, poi, Ornella Muti ha anche dato altre motivazioni per le quali non parteciperebbe mai al GF Vip. Lei si è definita un’artista, pertanto, non ha nessuna intenzione di cimentarsi in un programma che trova assolutamente poco costruttivo. Inoltre, pur volendo, in questo periodo è davvero molto impegnata con il suo lavoro tra cinema e teatro, pertanto, non avrebbe neppure il tempo materiale per pensare ad una cosa simile.

Con queste parole, dunque, Ornella ha dissipato ogni dubbio. Qualunque possa essere il cachet che le potrebbe essere offerto, lei non accetterebbe mai di partecipare al Grande Fratello. Dunque, adesso la situazione diventa davvero complicata per l’azienda e per Alfonso Signorini. Il conduttore si è trovato un muro dinanzi quando ha presentato l’elenco dei possibili concorrenti del GF Vip a Pier Silvio Berlusconi. Ma se i personaggi davvero famosi, e che hanno un certo spessore, rifiutano di partecipare al programma, come si verrà a capo di questa situazione?