Un posto al sole, anticipazioni e spoiler venerdì 14 luglio 2023: Eduardo mette in pericolo il figlio di Damiano

Continua con grande successo la messa in onda di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Damiano continuerà a essere molto preoccupato per suo figlio. Manuel è infatti sempre più vicino a suo zio Eduardo e a causa di questo, purtroppo si troverà in pericolo.

Samuel scoprirà che non è ancora troppo tardi per realizzare i suoi sogni e lo capirà grazie alla proposta di Micaela. Luca infine decide di trasferirsi alla Terrazza. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni venerdì 13 luglio: il figlio di Damiano in pericolo

Domani 14 luglio va in onda una nuova puntata di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Luca ha bisogno di un alloggio temporaneo. Il De Santis, vista anche la situazione che si è creata con Rossella, non può certo rimanere a casa di Michele. Infatti deciderà di accettare la proposta di Giulia di trasferirsi alla Terrazza, lasciando disperata Rosa.

Le anticipazioni ci fanno sapere anche che Damiano continuerà a essere preoccupato per suo figlio. Nonostante Rosa gli abbia detto di non metterla nei guai e di portar via il borsone con le armi, il piccolo intanto passa sempre e più tempo con lo zio. Sarà proprio per questo motivo che il piccolino finirà il pericolo

Anticipazioni: la Cirillo fa colpo su Samuel, Marina indaga con Silvana

E mentre Marina continua ad indagare con Silvana su Lara e sul piccolo Tommaso, Speranza crederà di ancora di poter partire insieme a Samuel per le vacanze. La ragazza non si renderà però purtroppo conto che il suo amato è stato ancora una volta attirato da Micaela.

La Cirillo infatti ha saputo fare centro con il giovane. Il Piccirillo, felice di poter raggiungere i suoi obiettivi, potrebbe decidere di seguire la gemella.